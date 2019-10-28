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Asansörlerde kalan vatandaşları kurtaracaklar

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, kurum ve kuruluşlarda olası asansör arızalarına karşı 30 personeline kurtarma eğitimi verdi.

Asansörlerde kalan vatandaşları kurtaracaklar

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:35

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlarda olası asansör arızalarına karşı personeline kurtarma eğitimi verdi. Elektrik kesintileri başta olmak üzere farklı nedenlerden dolayı arıza yapan asansörlerde kalan vatandaşlar artık eğitim alan personel tarafından kurtarılacak.

 

30 PERSONEL EĞİTİM ALDI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik işler Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde asansör tipleri, asansör kabin üstüne çıkış ve kuyu dibine iniş prosedürleri hakkında bilgiler verildi. Eğitime İtfaiye ve Zabıta Dairelerinde görev yapan ilgili 30 personel katıldı. Eğitim alan personele, eğitim sertifikası verilecek.

 

ASANSÖR TİPLERİNE GÖRE KURTARMA İŞLEMİ

Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen teorik eğitimin en önemli konusu, asansör tipine göre asansörde kalan kişiyi kurtarma işlemi olarak öne çıkıyor. Makine daireli, makine dairesiz ve hidrolik olmak üzere, 3 tip asansör çeşidi üzerinden personele bilgi aktarıldı. Kurtarma esnasında sırasına göre önemli hususlar başlıklar halinde anlatıldı.

 

KÖPRÜ ASANSÖRÜNDE UYGULAMALI EĞİTİM

Teorik eğitim sonrasında, ilgili personelin tecrübe kazanabilmesi için İzmit Bülent Ecevit Üst Geçidi asansöründe de uygulamalı bilgiler sunuldu. Uygulamalı eğitimde asansör içerisinde kalanları kurtarmak için ilk olarak panoya nasıl ve ne şekilde müdahale yapılması gerektiği anlatıldı. Daha sonra ise asansör kabin kapısının nasıl açılacağı ve kabin içerisine giriş için izlenmesi gereken kurallar gösterildi.








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