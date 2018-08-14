ASELSAN, GOSB’da sunum yaptı!

Savunma Sanayimizin güçlü kuruluşu ASELSAN A.Ş. yetkilileri ile GOSB katılımcıları, GOSB Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

GOSB’da faaliyet gösteren firmalarla ASELSAN A.Ş. arasında iş birliktelikleri oluşturulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın da katılım gösterdiği toplantıya, ASELSAN A.Ş. Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç’ın yaptığı açılış konuşması ile başlandı. Açılış konuşmasının ardından, ASELSAN A.Ş. Tedarik Zinciri Yönetimi Müdürü Murat Aslan tarafından Aselsan A.Ş. tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Toplantı, firmalarla yapılan ikili görüşmelerin ardından konuk heyet firma ziyaretleri gerçekleştirdi.