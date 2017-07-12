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ASELSAN’dan GTÜ’ ye ziyaret

ASELSAN mühendisleri Gebze Teknik Üniversitesini ziyaret etti. Mühendisler ve öğretim üyeleri ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

ASELSAN'dan GTÜ' ye ziyaret

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:24

Ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluşu ASELSAN’ın çeşitli, birimlerinde çalışan 11 mühendis ve bilim adamı önceki gün Gebze Teknik Üniversitesine(GTÜ) ziyaret gerçekleştirdiler. Tüm gün boyunca GTÜ Laboratuvarlarını ziyaret eden mühendisler burada yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldular. Laboratuvar ziyaretlerinin ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün mühendisleri makamında ağırlayarak GTÜ öğretim üyeleri ile ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda Aselsan Yönetim Kurulu üyesi de olan Rektör Görgün, ziyaretin ülke menfaatleri doğrultusunda önemli çıktıları olacağına inandığını belirterek, GTÜ' nün insan kaynağını ve altyapısını bu doğrultuda sürekli kullanacağını ifade etti.

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