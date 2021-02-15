Aselsan’ın Önemi Ve 43 Yıllık Tarihi





Dün Gebze Ticaret Odası önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Kıbrıs Barış Harekatında 14 yaşında bir gençtim. Kaldığım kurumda radyonun etrafına toplanarak Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili verilen haberleri dakika dakika dinliyor ve gelişmeleri takip ediyorduk.

Tıpkı bugün müttefik ve dost ülkelerin arkadan hançerlemesi gibi o yıllarda da dost görünen Avrupa ve ABD tarafından hançerlenmiş ve silah ambargosuna tabi tutulmuştuk. Silah ambargosu bir anlamda belimizi bükmüş ve Kıbrıs Barış Harekatına büyük damga vurmuştu. İşte tam o sıralarda ambargoyu nasıl kıracağımızı kara kara düşünürken 1975 yılında Aselsan kurulmuştu.

Ayrıca bir hususu daha burada yazmak istiyorum. Türkiye’ye ambargo uygulandığı o dönemde Libya lideri Muammer Kaddafi, Türkiye’ye uygulanan ambargoyu delerek bavullar dolusu döviz ve uçak malzemesi, askeri teçhizat ile malzemeler göndermişti. Türkiye’ye açık açık Libya lideri Kaddafi destek olmuştu. Bununla da kalmayıp Libya’nın kalkınması ve inşaat işlerinin yapılması için tümüyle Türk Müteahhitlere işleri vermiş ve onlara büyük paralar kazandırmıştı.

Kaddafi’nin Türkiye’ye bu katkısı ve desteğini ünlü tarihçelerimizden sayın Orhan Koloğlu ile yaptığımız bir söyleşi de Devri Alem belgesel kameralarına kaydetmiştik ve belgesel olarak gelecek kuşaklara aktarmıştık. Bugün Muammer Kaddafi’nin başına gelen olaylar, Libya üzerinde oynanan oyunlar, Libya’da ki iç savaş, Libya’nın geçmiş tarihini bana hatırlatıyor. Türkiye’ye Libya’nın verdiği gözümün önüne geliyor.

Türkiye bugün Afrin’de büyük bir savaş içerisinde. Bugün Türkiye’yi destekleyen acaba kaç ülke var. Bırakın dışarıda desteklemeyi, içimizde ki bazı kesimler Türkiye’nin car olma mücadelesine destek bile vermiyor. Gerçekten tarihten ders ve ibret alacağımız günlerden geçiyoruz. Aselsan’ın ne kadar önemli olduğunu, 43 yıldır ne kadar büyük hizmet yaptığını bir kez daha iyi anlıyoruz.

ASELSAN’IN TARİHÇESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin %84,58'i TSKGV'ye aittir, %15,3'lük kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır. ASELSAN bugün, özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde yer alan, yerel kuruluşlar ile işbirliği modelleri kurgulayarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka haline gelmiştir.

GEBZE’DE ASELSAN İLE BULUŞMA

GTO Üyeleri ve Aselsan yetkililerinin yer aldığı programda, Gebze’deki sanayicilerin Aselsan tedarikçisi olmaları konusunda ikili iş görüşmeleri ve bilgilendirme programında konuşan GTO Başkanı Nail Çiler“Aselsan heyetini sanayinin Başkenti Gebze’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Göz bebeğimiz Aselsan ile üyelerimizi buluşturuyoruz. Bu toplantının amacı Gebze bölgesi sanayicisinin Aselsan tedarik sisteminde daha fazla yer almasını sağlayarak güç birliği yapılmasıdır. Aselsan devler liginde, başarılarıyla övündüğümüz dünya çapında bir kurum. Aselsan, dışa bağımlılığı azaltmak için çok önemli adımlar attı. Gebze Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren üyelerin Aselsan’ın ihtiyaçları doğrultusunda tedarik sürecinde milli duruşlarıyla önemli katkılar sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda Gebze’nin potansiyelini Aselsan ile buluşturma gerçeğinde zaman ayıran katılımcılara teşekkür ediyorum. Ülke ekonomisinin bir adım ileri gitmesi için elini taşlın altına koyan herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

GEBZE’DEKİ FİRMALARA KAPIMIZ AÇIK

Çiler’in ardından konuşan Aselsan Merkezi Tedarik Müdürü Ali Rıza Kılıç da Gebze’nin önemini bildiklerini belirterek Milli projelerde yer almak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti. Kılıç, “Gebze sanayi ve teknolojide müstesna yere sahip. Ankara’da olsak da Gebzeli sanayicilerle iş birliğimiz artarak devam ediyoruz. Aselsan yıldan yıla büyüyen bir hacme sahip. Temel politikası iki ana zeminde. Biri yerlileştirme. Çünkü ASELSAN misyon şirketi ve dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor. Çalışmalarını AR-GE merkezleri ve Üniversite iş birliğiyle gerçekleştiriyor. Artan iş hacmiyle Gebze’deki payın da artacağına inanıyorum. Ankara’da proje bazlı görüşmeler yapmaya her zaman hazırız. Bizim için sürdürülebilirlik ve güvenirlilik çok önemli. Biz kamu ihale kurumuna tabi değiliz. Ülkesine katkıda bulunmak isteyen herkese kapımız açık.”diye konuştu.