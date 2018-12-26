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'Asgari Ücret Tatmin Edici'

MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan BEYAZ, yeni açıklanan asgari ücret konusuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

'Asgari Ücret Tatmin Edici'

26 Aralık 2018 Çarşamba 07:20

Serkan BEYAZ,  yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İş dünyasına öncülük eden bir sivil toplum örgütü olan MÜSİAD, kurulduğu günden bugüne faaliyetlerini, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesini sağlamaya yönelik yürütmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı için önceki yıla göre %26 oranında bir artışla net 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 yılsonu için tahmin edilen %20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir.

Bununla birlikte; asgari ücretteki artış oranının işverene geçtiğimiz seneye göre ilave maliyeti yaklaşık 620 TL olacaktır. Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükümetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz."

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