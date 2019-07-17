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‘’Asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur’’

Başkan Büyükakın, “Biliyoruz ki, asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

‘'Asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur''

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 6 No’lu Dolmuş Taksiciler Kooperatifi Başkanı Timuçin Sevilmiş, Kocaeli Genç Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Aydın Burgul ve yönetimlerini makamında konuk etti. Kocaeli’nin her alanda gelişmesi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını konuklarına ifade eden Başkan Büyükakın, “İş dünyamızın temsilcilerinin yanı sıra halkımıza hizmet eden her kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki, asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

 

“İŞ DÜNYAMIZIN TEMSİLCİLERİNE DESTEK OLMAK”

Ülke ve kent olarak girişimci ruhun özellikle iş dünyamız başta olmak üzere gençlerimizde yayılmasının önemine de değinen Başkan Büyükakın, “Gençlerimize çok güveniyoruz. Dünyanın gittiği yer itibariyle bizlere düşen görev gençlerimize ve iş dünyamızın temsilcilerine destek olmaktır. Vatanımıza, ülkemize, şehrimize ve geleceğin gerçek sahipleri gençlerimize hizmet edeceğiz. Gençlerimizin cesaretlerini kırmadan ellerindeki ve yüreklerindeki gücü göstererek dünyada söz sahibi olacaklarını anlatmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

 

“KOCAELİ’NİN HUZURUNA VE MUTLULUĞUNA DEĞER KATACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak halka hizmet için çıktıkları bu yolda esnaflardan gelen taleplere de kulak verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin tüm dinamikleriyle çalışmak ve şehrimize katkı sunmak en önemli hedefimizdir. Bu nedenle Türkiye’nin yükselişine kentimizden omuz vermeye çalışıyoruz. İş dünyamızla üreteceğiz, yeni pazarların bulunması için gayret göstereceğiz. Halkımızın tüm ihtiyaçlarını ve hizmet beklentilerini de karşılayarak Kocaeli’nin huzuruna ve mutluluğuna değer katacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaretler karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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