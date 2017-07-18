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Aşırı Yağışlar İçin Hazır Kıta

Kocaeli İtfaiyesi, Marmara Bölgesinde etkili olması beklenen yağışlara karşı önlemini aldı.

Aşırı Yağışlar İçin Hazır Kıta

18 Temmuz 2017 Salı 11:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Bölgesinde etkili olmaya başlayan aşırı yağışlara karşı tedbirlerini aldı. İstanbul’u da etkisi altına alan şiddetli yağışlarla beraber metrolojinin uyarıları da dikkate alınarak ani yağışlardan kaynaklı su baskınlarına müdahale için araç ve personeller hazır bekletiliyor.


EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, dün akşam başlayan aşırı yağışlarla beraber, kenti etkisi altına alması beklenen aşırı yağışlara karşı ekip kurdu. Ekipler, olası su baskınları ve fırtınadan kaynaklı olumsuzluklar için gün boyu hazır bekliyor.  Acil durumlar için hazır olan İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler İzmit ve Gebze ilçeleri merkezli olmak üzere 20 motopomp, 30 dalgıç pompa, 5 ana 7 yardımcı ekip ile 7 gün 24 saat süreyle hazır bulunuyor.




GEREKTİĞİNDE TAVKİYE YAPILACAK

Tüm tedbirlerini alan İtfaiye Daire Başkanlığı olumsuz vakaların önüne geçmek görev yapacak. Gerektiğinde takviyenin de yapılabileceği acil durum ekibine yine fırtınada etkilenebilecek ağaçların devrilmesi veya dallarının kopması için de tedbirler alındı


KOLLEKTÖR VE TERFİ İSTASYONLARI

Öte yandan ihtiyaç duyulan noktalarda İSU’nun yaptığı kollektörler ve terfi istasyonunda da hazır bekleyen ekipler, gerektiği durumda terfi istasyonunda biriken suyu tasfiye edecek.

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