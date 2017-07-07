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Asırlık “Taş Camii” Yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bahçecik Servetiye Karşı Köyü’ndeki Taş Camii restorasyonunu sürdürüyor.

Asırlık 'Taş Camii” Yenileniyor

07 Temmuz 2017 Cuma 10:38

Kentin tarihi mirasına sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zamana yenik düşen tarihi mimari örneklerini hayata döndürüyor. Kocaeli’nin dört bir yanında yer alan tarihi yapıları restore edilerek günümüze kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Bahçecik Servetiye Karşı Köyü’ndeki yaklaşık 130 yıllık Taş Camii’yi de restore ederek yeniliyor.

ÇALIŞMLAR SÜRÜYOR

Asırlık Taş Camii’nin cephelerinde bulunan çatlaklar ve ayrılmalar güçlendiriliyor. Yeni yapılacak imam evi ve şadırvan için kazı çalışması devam ediyor. Camii beden duvarı derz imalatı biten projede şadırvan temel kazısı tamamlandı. Yapının merdiven imalatına başlanırken atölye ortamında ahşap doğramaların üretimi yapılıyor.

LOJMAN YENİDEN YAPILACAK

Restorasyonu yapılan camii 90 metrekare alana sahip. Camiinin kadın mahvili alanı 36 ise metrekare. Restorasyon projesi kapsamında mevcutta bulunan imam lojmanı ve şadırvan yıkıldı. 56 metrekarelik imam lojmanı ile taban alanı 16 metrekare olan iki katlı şadırvan yeniden yapılacak.

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