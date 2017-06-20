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Askeri konvoya saldırı: Şehit ve yaralılar var

Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca'dan Van'a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Askeri konvoya saldırı: Şehit ve yaralılar var

20 Haziran 2017 Salı 01:52

Ankara (AA)
Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.00 sularında Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı belirtildi. 

Yaralanan askerlerin hastaneye sevk edildiği ifade edildi, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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