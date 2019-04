Askeri Öğrenci Adayı Sınavları İçin Duyuru

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda sınav tarihleri ve süreleri, öğrenci adaylarının uyması gereken kurallar yer aldı.





1) 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı :





SINAV ADI SINAV TARİH VE SAATİ SINAV SÜRESİ 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan 2019 Pazar 10.15 135 dk.

2) 7 Nisan 2019 tarihinde İlimiz genelinde yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın aday sayılarına ilişkin genel bilgiler;

BAŞVURAN ADAY SAYISI ENGELLİ ADAY SAYISI İZMİT 7 349 1

3) 7 Nisan 2019 tarihinde İlimiz genelinde yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın bina sayılarına ilişkin genel bilgiler;

BİNA SAYISI İZMİT 26

4) 7 Nisan 2019 tarihinde İlimiz genelinde yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın engelli adayların binalarına ilişkin bilgiler;

SINAV BİNASI İZMİT KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

5) Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzerleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak;



. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı v.b. kartlarla,

. Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinası vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü elektronik/mekanik cihaz,

. Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

. Her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla,

. Yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç) ve diğer tüketim maddeleri,

. İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla sınav binalarına girmelerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.



Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.



Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olan adaylar, sınavın başvuru kılavuzunda belirtilen süreler içinde sağlık kurulu raporunu ÖSYM Başkanlığına vermiş ve raporu ÖSYM Başkanlığınca kabul edilmiş ise Sınava Giriş belgelerinde yazılı ilaç, gıda ve cihazlarla engelli binalarında ya da YSYM binalarında sınava girebilirler.

6) Adayların sınavın yapılacağı binalara girebilmeleri için yanlarında; aday şifreleri ile internetten kendilerinin edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Fotoğraflı, imzalı-mühürlü veya barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaportu/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Pembe-Mavi Kart bulundurmaları gerekmektedir. T.C. Nüfus Cüzdanında, T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf bulunmalı ve fotoğrafın üzerinde soğuk damga basılı olmalıdır. T.C. Nüfus Cüzdanı elle veya daktilo ile sonradan doldurulmuş olmamalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınava girmek için gerekli belgeler yanında olmayan adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır .

7) T.C. Nüfus Cüzdanı ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı dışındaki kimlik bilgilerinin bulunduğu belgeler (sürücü belgesi, öğretim elemanı, öğretmen, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez.



8) 22.10.2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince düzenlenen kimlik belgeleri; Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Sadece Suriye uyruklular için) ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi sınava giriş için geçerli olan kimlik belgesi olarak kabul edilir.



9) Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

10) Adayların sınav binasına alınma işlemi saat 10.00 süresince devam edecektir. Bu saatten sonra gelen hiçbir aday sınav binasına kesinlikle alınmayacak ve sınav binasının kapısı girişlere kapatılacaktır. Sınav başlama saati 10:15’den sonra hiçbir aday sınav salonuna alınmayacaktır.



11) 7 Nisan 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında Nüfus Cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için aşağıda adresi verilen İzmit Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık tutulacak ve “2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-Sınav Giriş Belgesi” ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak “Geçici Kimlik Belgesi” verilecektir.

İLÇE ADRESİ TELEFON İZMİT Yenişehir mahallesi Ova sokak No:38 Hükümet Konağı Kat:1 İzmit/KOCAELİ 321 53 26