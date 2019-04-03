Askeri Öğrenci Adayı Sınavları İçin Duyuru

1) 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı:
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SINAV ADI
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SINAV TARİH VE SAATİ
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SINAV SÜRESİ
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2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
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7 Nisan 2019
Pazar
10.15
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135 dk.
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BAŞVURAN ADAY SAYISI
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ENGELLİ ADAY SAYISI
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İZMİT
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7 349
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1
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BİNA SAYISI
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İZMİT
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26
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SINAV BİNASI
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İZMİT
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KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı v.b. kartlarla,
. Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinası vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü elektronik/mekanik cihaz,
. Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
. Her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla,
. Yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç) ve diğer tüketim maddeleri,
. İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla sınav binalarına girmelerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olan adaylar, sınavın başvuru kılavuzunda belirtilen süreler içinde sağlık kurulu raporunu ÖSYM Başkanlığına vermiş ve raporu ÖSYM Başkanlığınca kabul edilmiş ise Sınava Giriş belgelerinde yazılı ilaç, gıda ve cihazlarla engelli binalarında ya da YSYM binalarında sınava girebilirler.
7) T.C. Nüfus Cüzdanı ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı dışındaki kimlik bilgilerinin bulunduğu belgeler (sürücü belgesi, öğretim elemanı, öğretmen, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez.
8) 22.10.2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince düzenlenen kimlik belgeleri; Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Sadece Suriye uyruklular için) ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi sınava giriş için geçerli olan kimlik belgesi olarak kabul edilir.
9) Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
10) Adayların sınav binasına alınma işlemi saat 10.00 süresince devam edecektir. Bu saatten sonra gelen hiçbir aday sınav binasına kesinlikle alınmayacak ve sınav binasının kapısı girişlere kapatılacaktır. Sınav başlama saati 10:15’den sonra hiçbir aday sınav salonuna alınmayacaktır.
11) 7 Nisan 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında Nüfus Cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için aşağıda adresi verilen İzmit Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık tutulacak ve “2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-Sınav Giriş Belgesi” ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak “Geçici Kimlik Belgesi” verilecektir.
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İLÇE
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ADRESİ
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TELEFON
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İZMİT
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Yenişehir mahallesi Ova sokak No:38 Hükümet Konağı Kat:1 İzmit/KOCAELİ
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321 53 26
13) Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından her bir aday için temin edilecektir.
14) Sınav başladıktan sonra sınav süresinin dörtte üçü (¾) tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içerisinde adaylar sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaklardır.
15) Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Sınav salonundan dışarıya çıkan aday kesinlikle sınav salonuna geri alınmayacaktır. Adayların sınavdan çıkabilecekleri süreler dışında sınav salonundan ayrılan aday, bu süre doluncaya kadar sınav binası içerisinde bekletilecektir.
16) Sınavın güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; sınav yapılacak binaların yakınında kurulacak pazarlarda ilgili belediyeler tarafından gürültünün ve sesli satışın önlenmesi ve pazar girişlerine gürültü yapılmaması ve sessiz olunması hususunda afiş ve tabelaların asılması sağlanacaktır. Araçların klakson çalmalarına, araç konvoyları oluşturulmasına ve inşaat-yol çalışması yapılmasına izin verilmeyecek ve bu konuda ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.