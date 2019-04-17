Aslan'dan MÜSİAD Gebze Şubesine Ziyaret

Gebze Üniversitesi’nin misyonu gereği sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Rektör Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN "Gebze Teknik Üniversitesi olarak STK’ların faaliyetlerini her zaman destekliyoruz. Üniversite-Sanayi işbirlikleri bizim önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi olarak her türlü projeye destek vermeye hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan BEYAZ, “Üniversite-sanayi iş birliği önemli bir temel taş olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesi ve büyümesi için üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendireceğiz. MÜSİAD olarak bizler de çalışmalarımızla başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayreti göstereceğiz.” şeklinde konuştu.