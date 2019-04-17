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Aslan'dan MÜSİAD Gebze Şubesine Ziyaret

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN, MÜSİAD GEBZE şube merkezine ziyarette bulundular.

Aslan'dan MÜSİAD Gebze Şubesine Ziyaret

17 Nisan 2019 Çarşamba 09:21

Gebze Üniversitesi’nin misyonu gereği sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Rektör Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN "Gebze Teknik Üniversitesi olarak STK’ların faaliyetlerini her zaman destekliyoruz. Üniversite-Sanayi işbirlikleri bizim önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi olarak her türlü projeye destek vermeye hazırız” dedi.

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan BEYAZ, “Üniversite-sanayi iş birliği önemli bir temel taş olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesi ve büyümesi için üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendireceğiz. MÜSİAD olarak bizler de çalışmalarımızla başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayreti göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

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