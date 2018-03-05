Astronomi Öğretmenler Semineri Tamamlandı

Astronomi Öğretmenler Semineri'nin (AÖS) 21'ncisi 2-3-4 Mart tarihleri arasında Kocaeli Bilim Merkezi ev sahipliğinde yoğun katılım ile gerçekleştirilmişti. Üç gün süren ve 120 katılımcı öğretmen ile bu zamana kadar yapılanlar arasında en geniş kapsamlısı düzenlenen program, üçüncü gününde sertifika töreni ile tamamlandı.





BU GÜNE KADAR YAPILANLARIN EN İYİSİ

2006 yılında yapılmaya başlayan AÖS programı bu yıl ilk kez bir Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi, sertifika töreninin ardından programın yürütücülüğünü yapan ve aynı zamanda eğitimleri veren öğretim görevlileri organizasyonu övdü. Bu güne kadar yapılanlar arasında en verimli geçen programın Kocaeli Bilim Merkezi’nde yapılan olduğunu söyleyen eğitmenler, kendilerine de umut ışığı olan program için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm katkı sağlayanlara teşekkürlerini ilettiler.





100 KİŞİLİK ATÖLYE

Astronominin bilim eğitimindeki önemi özellikle vurgulanan programda bilgiler teoriden pratiğe döküldü. Atölye çalışmaları ile pekiştirilen eğitimde Gök Atlası, Güneş Saati, Usturlab, Teleskop Optiği ve Ayna Yapım Atölyeleri ile 100 kişilik atölye çalışmaları yapıldı.





SEKA KAĞIT MÜZESİNİ GEZDİLER