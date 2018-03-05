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Astronomi Öğretmenler Semineri Tamamlandı

Kocaeli Bilim Merkezi ev sahipliğinde 2-3-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Astronomi Öğretmenler Semineri sertifika töreni ile sona erdi.

Astronomi Öğretmenler Semineri Tamamlandı

05 Mart 2018 Pazartesi 10:45

 Astronomi Öğretmenler Semineri'nin (AÖS) 21'ncisi 2-3-4 Mart tarihleri arasında Kocaeli Bilim Merkezi ev sahipliğinde yoğun katılım ile gerçekleştirilmişti. Üç gün süren ve 120 katılımcı öğretmen ile bu zamana kadar yapılanlar arasında en geniş kapsamlısı düzenlenen program, üçüncü gününde sertifika töreni ile tamamlandı. 

BU GÜNE KADAR YAPILANLARIN EN İYİSİ
2006 yılında yapılmaya başlayan AÖS programı bu yıl ilk kez bir Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi, sertifika töreninin ardından programın yürütücülüğünü yapan ve aynı zamanda eğitimleri veren öğretim görevlileri organizasyonu övdü.  Bu güne kadar yapılanlar arasında en verimli geçen programın Kocaeli Bilim Merkezi’nde yapılan olduğunu söyleyen eğitmenler, kendilerine de umut ışığı olan program için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm katkı sağlayanlara teşekkürlerini ilettiler. 

100 KİŞİLİK ATÖLYE
Astronominin bilim eğitimindeki önemi özellikle vurgulanan programda bilgiler teoriden pratiğe döküldü. Atölye çalışmaları ile pekiştirilen eğitimde Gök Atlası, Güneş Saati, Usturlab, Teleskop Optiği ve Ayna Yapım Atölyeleri ile 100 kişilik atölye çalışmaları yapıldı. 

SEKA KAĞIT MÜZESİNİ GEZDİLER
Temel astronomi eğitimlerinin yanında, atölye çalışmaları ve gökyüzü gözlemi yapılan programda son gün kötü hava koşulları nedeniyle gözlem için ayrılan sürede SEKA Kağıt Müzesi’ni gezildi. Müzeye hayran kalan öğretmenler detaylı gezi için ayrıca geleceklerini söyledi.
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