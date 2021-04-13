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At Asalettir, Vefalı Dost Ve Kadim Arkadaştır

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

At Asalettir, Vefalı Dost Ve Kadim Arkadaştır

13 Nisan 2021 Salı 11:44
Atalarımız ne güzel söylemiş. At Bin Asalet Ara .
Çocuk yaşlarımda hep bir atımız olsun istemiştim. Köyümüzde birkaç kişinin atı vardı onlarda köyün zengin ve ağa takımlarıydı. Uzaktan köyün ağasının kır atın üstünde şehre gidişini dün gibi hatırlıyorum .
Bizim ise katırımız vardı onunla yük taşınır onunla şehre gidilirdi. Katırla saatler süren yaylaya giderdik. 12 yaşında köyden yaylaya tek başıma katırla dağ yollarından geçen 9 saat süren yaylaya gidip geldiğim günleri hatırladıkça duygulanıyorum geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.
Asalet geçmiş çok önemli. Her şeyin sanal olduğu dünyamızda gelin kendimize ve ailemize bir iyilik yapalım benim gibi atla olmasa bile uçak ,otomobil ve otobüsle ata dede memleketlerine gidip evlatlarımıza ata ve dedelerimizi tanıtıp asil ve geçmiş nesillerimizi öğretilmeliyiz .
Asaletimiz ve Ecdadımızı öğrenip öğretmeye ne kadar çok ihtiyacımız var.






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