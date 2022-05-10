Ata Dede Emaneti Köyüme Vefa Borcu

Gazeteci ve belgesel yayıncı İsmail Kahraman Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen köyünde maden işletmesi ve ÇED toplantısı ile ilgili istek ve şikayetlerini yaşanacak çevre sorunlarına karşın Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığına iletti.

Giresun Çevre ve İklim Değişikliği Platformun dan Tarihi Çağrı





Giresun Espiye Bölgesi Soğukpınar beldesi Şahinyuva Sinanlı Çalkaya Taflancık ve Çepniköy bölgelerinde on binlerce dönüm ve milyonlarca m2 orman alanı açık kürüme ile yapılacak maden işletmesi yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Şahinyuva ve Soğukpınar belde belediyesi Kızılkaya Dağlarında büyük bir çevre Felaketi yaşanıyor

Türkiye’nin çok önemli Yedi Değirmenler tabiat parkının yer altı ve kaynak suları genişletilmesi planlanan maden sebebiyle tehdit altında. Bölgedeki endemik bitkiler, tarih kültür ve turizm değerleri, yaban hayatı , ormanlar, vatandaşlar ve köylülerin koruyup bu günlere getirdiği asırlık kestane ,kayın, meşe, karaağaç ve kızılağaçlar ile kiraz ve endemik fındık ormanları yok olacak ekolojik hayat değişecek ormanda yaşayan birçok yaban hayvanının nesli tükenecek. Galeri sistemi yerine açık kürüme ile maden çıkartılması yüzünden bölge de asit yağmurları oluşacak.

Sayın cumhurbaşkanımız ve konunun uzmanları tarafından ifade edildiği gibi yapraklı orman ve ağaç türlerinin kesilmesi sonucu Giresun bölgesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketi yüzünden birçok insanımız ölmüş devletimiz yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak İçin halen çalışma yaparken. Devletin ilgili kuruluşları ve üniversiteler Giresun’da yaşanan sel felaketinin sebep ve sonuçlarını araştırıp kamuoyuna açıklamalı yeni sel felaketi olmaması için önlemler alınmalı.





Espiye Şahinyuva köyü ve Soğukpınar belde belediyesi bölgesi. Kızılkaya dağlarındaki çevre felaketi ile ilgili Devletin ilgili kurumları vakit geçirmeden hemen şimdi bilimsel çalışmalar yapılıp rapor hazırlamalı yeni sel felaketlerine davetiye çıkaracak çok büyük sel felaketleri yaşanmasına neden olacak çevre felaketlerinin önüne geçilmeli



2018 ve 2021 yıllarında 25 ha alanın altındaki alanlar için “ÇED gerekli değildir” kararı alan ve bu şekilde ÇED yönetmeliğindeki boşluktan faydalanan devlete ve vatandaşa verdiği sözleri tutmayan çevre ve insan sağlığı konusunda yeterli önlemi almayan madencilik firması milyonlarca m2 lik orman alanını tahrip ederek çevreye zarar vermektedir. Bölgede devam eden maden çalışması tamamlanmadan neden mevcut maden alanı genişletiliyor yetkililer neden buna dur demiyor.



Başta AFAD ve Devlet Su İşleri olmak üzere yetkili kurumlar bölge ile ilgili araştırma ve çalışma yapmalı yeni sel felaketi yaşanmaması için maden sahasının genişletilmesine dur demeli.Maden işletilmesi açık kürüme yerine neden galeri sistemi ile insan sağlığı ve çevreye zarar verilmeden yapılmıyor.



10 Mayıs 2022 de saat 11:00 de Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesinde yapılacağı cami kapısına asılarak duyurulan ÇED toplantısı çevre Bakanlığı ve Giresun Valiliği tarafından durdurulup bölgede devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından geniş çaplı inceleme araştırma ve soruşturma yapılmalı.



Türkiye’nin de taraf olduğu dünyanın İklim değişikliğinin tartışıldığı bu günlerde çok acele oldu bitti ile 6 milyon m2 alanı kapsayan bir çok köyü ve on binlerce insanı etkileyecek ÇED halkın katılımı toplantısı neden geniş çaplı duyuru yapılmadan yapılıyor. ÇED toplantısı neden bayram sonuna sıkıştırılıp halkın geniş katılımının önüne geçildi.



Maden işletme alanı ile ilgili rapor hazırlayan kurumların raporu vatandaşların anayasal hakkı olan bilgi edinme hakkı olarak kamuoyu ve vatandaşlarla paylaşılmalı



Madenden etkilenecek Giresun’un Espiye Yağlıdere ve Güce ilçelerinden on binlerce insan gurbette. Büyük şehirlerde yaşamakta olan bu insanlar köylerine okullar kapandıktan sonra haziran ayında dönmekte .ÇED toplantısı geniş çaplı olarak okulların tatil edildiği haziran ayı sonunda yapılmalı. Başta devletinin ilgili kurumları ve. Giresun Valimiz olmak üzere yetkililerin ÇED toplantısını haziran ayı sonuna ertelemelerini kamuoyu adına istiyor

ve bekliyoruz



KIZILKAYA MADENİNİN GENİŞLETMESİ YASAYA NEDEN AYKIRI



Anayasa 56.maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Bu sebeple çevreyi korumak hem devletin hem de vatandaşların görevidir.

2018 ve 2021 yıllarında ÇED talep edilen yerler 25 hektardan az olduğundan “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir. Bu kararlara ilişkin yargı süreçleri devam etmektedir. Şimdi ise talep edilen alan 577,13 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Önceden maden işletmesi olmasına izin verilen alanlarda hiçbir çevre değerlendirilmesi yapılmamış, ormanlar tahrip edilmiş bölgede birçok afet, heyelan olmuştur. Bilinçsizce atılan bu adımlardan sonra şimdi de eski maden alanının 12,4 katı büyüklüğünde bir alanda geniş kapsamlı maden işletmesi çalışması için izin talep edilmektedir.

Onbinlerce dönüm arazide maden çalışması yapan dev firma çevreye vereceği zararı göz ardı ederek yasal sınırın çok üzerinde bir alan için izin istediğinden ilk defa ÇED raporu almak zorunda kalmıştır ve bu bir utançtır. Halkımızın yurtlarından uzakta olması ve konunun teknik boyutunun karışıklığı sebebiyle yüzlerce yıl kanlarımızla sulanan ata topraklarımız kendi öz yurdumuzun insanları tarafından adeta işgal altındadır.

Devletin ilgili kurum ve kuruluşların ile Giresun valiliği ÇED toplantısı yapılmadan Maden sahasına açılan 46,44 hektarlık alanda hangi inceleme araştırma ve soruşturma yaptığını kamuoyuna açıklamalı .Daha önce bölgede yaşanan heyelan ile ilgili yapılan soruşturma ve maden işleten ve yeni işletme yapacak firmanın maden konusunda deneyimleri olup olmadığı kamuoyu ile ve vatandaşlarla insan ve çevre sağlığı açısından paylaşılmalı

Hukukçular STK Vatandaş Çevre gönüllüleri Kültür Sanat İnsanları ve Medya mensuplarından oluşan





Giresun Çevre ve İklim Değişikliği Platformu olarak kamuoyuna saygı İle duyuruyor ÇED raporu İle ilgili görüş veren devlet kurumlarının raporlarının gerekçeleri ile kamuoyuna açıklamalarını istiyor ve bekliyoruz

