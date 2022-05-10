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Ata Dede Emaneti Köyüme Vefa Borcu

Gazeteci ve belgesel yayıncı İsmail Kahraman Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen köyünde maden işletmesi ve ÇED toplantısı ile ilgili istek ve şikayetlerini yaşanacak çevre sorunlarına karşın Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığına iletti.

Ata Dede Emaneti Köyüme Vefa Borcu

10 Mayıs 2022 Salı 09:36

    Giresun  Çevre ve İklim  Değişikliği Platformun dan Tarihi  Çağrı 
Giresun Espiye Bölgesi Soğukpınar beldesi Şahinyuva Sinanlı Çalkaya Taflancık ve Çepniköy bölgelerinde on binlerce dönüm ve milyonlarca m2 orman alanı açık kürüme ile yapılacak maden işletmesi yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.
Şahinyuva ve Soğukpınar belde belediyesi Kızılkaya Dağlarında büyük bir çevre Felaketi yaşanıyor
Türkiye’nin çok önemli Yedi Değirmenler tabiat parkının yer altı ve kaynak suları genişletilmesi planlanan maden sebebiyle tehdit altında. Bölgedeki endemik bitkiler, tarih kültür ve turizm değerleri, yaban hayatı , ormanlar, vatandaşlar ve köylülerin koruyup bu günlere getirdiği asırlık kestane ,kayın, meşe, karaağaç ve kızılağaçlar ile kiraz ve endemik fındık ormanları yok olacak ekolojik hayat değişecek ormanda yaşayan birçok yaban hayvanının nesli tükenecek. Galeri sistemi yerine açık kürüme ile maden çıkartılması yüzünden bölge de asit yağmurları oluşacak.
Sayın cumhurbaşkanımız ve konunun uzmanları tarafından ifade edildiği gibi yapraklı orman ve ağaç türlerinin kesilmesi sonucu Giresun bölgesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketi yüzünden birçok insanımız ölmüş devletimiz yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak İçin halen çalışma yaparken. Devletin ilgili kuruluşları ve üniversiteler Giresun’da yaşanan sel felaketinin sebep ve sonuçlarını araştırıp kamuoyuna açıklamalı yeni sel felaketi olmaması için önlemler alınmalı.

Espiye Şahinyuva köyü ve Soğukpınar belde belediyesi bölgesi. Kızılkaya dağlarındaki çevre felaketi ile ilgili   Devletin ilgili kurumları vakit geçirmeden hemen şimdi bilimsel  çalışmalar  yapılıp rapor hazırlamalı  yeni sel felaketlerine davetiye çıkaracak çok büyük sel felaketleri yaşanmasına neden olacak çevre felaketlerinin önüne geçilmeli

2018 ve 2021 yıllarında 25 ha alanın altındaki alanlar için “ÇED gerekli değildir” kararı alan ve bu şekilde ÇED yönetmeliğindeki boşluktan faydalanan devlete ve vatandaşa verdiği sözleri tutmayan çevre ve insan sağlığı konusunda yeterli önlemi almayan madencilik firması milyonlarca m2 lik orman alanını tahrip ederek çevreye zarar vermektedir. Bölgede devam eden maden çalışması tamamlanmadan neden mevcut maden alanı genişletiliyor yetkililer neden buna dur demiyor.

Başta AFAD ve Devlet Su İşleri olmak üzere yetkili kurumlar bölge ile ilgili araştırma ve çalışma yapmalı  yeni sel felaketi yaşanmaması için maden sahasının genişletilmesine dur demeli.Maden işletilmesi açık kürüme yerine  neden galeri sistemi ile insan sağlığı ve çevreye zarar verilmeden yapılmıyor.

10 Mayıs 2022 de saat 11:00 de Espiye Soğukpınar  beldesi Dikmen mahallesinde  yapılacağı cami kapısına asılarak duyurulan ÇED toplantısı çevre Bakanlığı ve Giresun Valiliği tarafından durdurulup bölgede devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından geniş çaplı inceleme araştırma ve soruşturma yapılmalı.

Türkiye’nin de taraf olduğu dünyanın İklim değişikliğinin tartışıldığı bu günlerde çok acele oldu bitti ile 6 milyon m2 alanı kapsayan  bir çok köyü  ve on binlerce insanı etkileyecek  ÇED halkın katılımı toplantısı neden  geniş çaplı duyuru yapılmadan yapılıyor. ÇED toplantısı neden bayram sonuna sıkıştırılıp halkın geniş katılımının önüne geçildi.

Maden işletme alanı ile ilgili rapor hazırlayan kurumların raporu vatandaşların anayasal hakkı olan bilgi edinme hakkı olarak kamuoyu ve vatandaşlarla paylaşılmalı

Madenden etkilenecek Giresun’un Espiye Yağlıdere ve Güce ilçelerinden on binlerce insan gurbette. Büyük şehirlerde yaşamakta olan bu insanlar köylerine okullar kapandıktan sonra haziran ayında dönmekte .ÇED toplantısı geniş çaplı olarak okulların tatil edildiği haziran ayı sonunda yapılmalı. Başta devletinin ilgili kurumları ve. Giresun Valimiz olmak üzere yetkililerin ÇED toplantısını haziran ayı sonuna ertelemelerini kamuoyu adına istiyor
ve bekliyoruz

KIZILKAYA MADENİNİN GENİŞLETMESİ YASAYA NEDEN AYKIRI

Anayasa 56.maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Bu sebeple çevreyi korumak hem devletin hem de vatandaşların görevidir.
2018 ve 2021 yıllarında ÇED talep edilen yerler 25 hektardan az olduğundan “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir. Bu kararlara ilişkin yargı süreçleri devam etmektedir. Şimdi ise talep edilen alan 577,13 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Önceden maden işletmesi olmasına izin verilen alanlarda hiçbir çevre değerlendirilmesi yapılmamış, ormanlar tahrip edilmiş bölgede birçok afet, heyelan olmuştur. Bilinçsizce atılan bu adımlardan sonra şimdi de eski maden alanının 12,4 katı büyüklüğünde bir alanda geniş kapsamlı maden işletmesi çalışması için izin talep edilmektedir.
Onbinlerce  dönüm arazide maden çalışması yapan dev firma çevreye vereceği zararı göz ardı ederek yasal sınırın çok üzerinde bir alan için izin istediğinden ilk defa ÇED raporu almak zorunda kalmıştır ve bu bir utançtır. Halkımızın yurtlarından uzakta olması ve konunun teknik boyutunun karışıklığı sebebiyle yüzlerce yıl kanlarımızla sulanan ata topraklarımız kendi öz yurdumuzun insanları tarafından adeta işgal altındadır.
Devletin ilgili kurum ve kuruluşların ile Giresun valiliği ÇED toplantısı yapılmadan Maden sahasına açılan 46,44 hektarlık alanda hangi inceleme araştırma ve soruşturma yaptığını kamuoyuna açıklamalı .Daha önce bölgede yaşanan heyelan ile ilgili yapılan soruşturma ve maden işleten ve yeni işletme yapacak firmanın maden konusunda deneyimleri olup olmadığı kamuoyu ile ve vatandaşlarla insan ve çevre sağlığı açısından paylaşılmalı
Hukukçular  STK  Vatandaş Çevre gönüllüleri Kültür  Sanat İnsanları ve Medya  mensuplarından oluşan  

Giresun Çevre ve İklim Değişikliği Platformu olarak kamuoyuna saygı İle duyuruyor ÇED raporu İle ilgili  görüş veren devlet kurumlarının raporlarının gerekçeleri ile kamuoyuna açıklamalarını  istiyor ve bekliyoruz 

Giresun Çevre ve İklim Platformu




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