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Atakan Karahan Türkiye 1.si Oldu

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ‘’ 12 Yaş Milli Takım Belirleme Tenis Turnuvası’’ 11 – 15 Aralık 2017 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirildi.

Atakan Karahan Türkiye 1.si Oldu

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:36

Özel İlim Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Atakan Karahan tüm rakiplerini eleyerek 1. Oldu ve Milli Takıma girmeye hak kazandı.

Okul Müdürü Halil Bulut ‘’Atakan, düzenli ve disiplinli çalışmasıyla başarının tesadüf olmadığını bizlere bir kez daha kanıtlamış oldu. Akademik anlamda okulunda iyi bir dereceye sahip olan Atakan bu başarısını Türkiye Tenis Milli Takımına seçilerek desteklemiş oldu. Gelecek maçında ülkemizi Rusya’da milli forma ile temsil edecek olan Atakan Karahan ile gurur duyuyoruz. Ailesini, GTK tüm antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.’’ Dedi.

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