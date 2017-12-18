Atakan Karahan Türkiye 1.si Oldu

Özel İlim Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Atakan Karahan tüm rakiplerini eleyerek 1. Oldu ve Milli Takıma girmeye hak kazandı.



Okul Müdürü Halil Bulut ‘’Atakan, düzenli ve disiplinli çalışmasıyla başarının tesadüf olmadığını bizlere bir kez daha kanıtlamış oldu. Akademik anlamda okulunda iyi bir dereceye sahip olan Atakan bu başarısını Türkiye Tenis Milli Takımına seçilerek desteklemiş oldu. Gelecek maçında ülkemizi Rusya’da milli forma ile temsil edecek olan Atakan Karahan ile gurur duyuyoruz. Ailesini, GTK tüm antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.’’ Dedi.