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Atatürk Dilovası’nda Törenlerle Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82.yılında Dilovası’nda törenlerle anıldı.

Atatürk Dilovası'nda Törenlerle Anıldı

10 Kasım 2020 Salı 15:24

İlçe protokolünün çelenk sunumuyla başlayan törene İlçe Kaymakamı M. Asım Alkan, Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı, Teğmen Sait Arı, Kurum müdürleri, Siyasi Parti İlçe başkanları ve temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLADI

Dilovası Belediyesi önünde başlayan anma töreninde Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından ve İstiklal Marşı okundu.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Program çelenk sunumunun ardından Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam etti. Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerce hazırlanan programda öğrencilerin seslendirdiği şiirler, oratoryo ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Atatürk anısına hazırlanan slayt gösterisi sunumu yapıldı.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Son bölümde ise 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında İlçede ki okullarda ki öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam M. Asım Alkan ve Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından verildi
















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