Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışması Kocaeli’de düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla düzenlenecek Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli’de yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü işbirliğinde yapılacak olan yarışmalar 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

4 İLDEN 60 SPORCU

Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmasına Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Antalya olmak üzere toplam 4 ilden 60 sporcu katılım gösterecek. Ayrıca yarışmalara Kocaeli’den 15 sporcunun katılması bekleniyor.

KAZANANLARA ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmada katılan her sporcuya kokart, dereceye giren sporculara ise kupa ödülleri verilecek. Bununla beraber tüm yarışlarda dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dolasıyla Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar uygulanacak.

KONKURHİPİK MİLLİ TAKIMININ KAPTANI SENCER HORASAN DA KATILACAK

Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmasına Konkurhipik Milli Takımının Kaptanı Sencer Horasan da katılacak. Balkan Şampiyonluğunun yanı sıra sayısız Türkiye başarıları olan Horasan’ın, bununla beraber Cumhurbaşkanlığı Kupaları, Başbakanlık Kupaları, Genelkurmay Başkanlığı kupaları bulunuyor.







