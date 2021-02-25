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ATATÜRK`ÜN GEBZE VE HEREKE ZİYARETİ 1923

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

ATATÜRK`ÜN GEBZE VE HEREKE ZİYARETİ 1923

25 Şubat 2021 Perşembe 10:32

https://www.facebook.com/osanal/videos/10216401386498784
Videoyu bu linkten izleyebilirsiniz..

 Tarih 17 ocak 1923 Atatürk Gebze`ye geliyor .İstasyonda karşılanışı filme alınmış .Filmde görünenler Kazım Karabekir ,Sakallı Nurettin paşa , Gazeteci Naşit Uluğ, Kur.Alb. Emin,Yazar Halide Edip Adıvar,eşi Adnan Adıvar , Gazeteci Mecdi Sadrettin, Topçu Komutanı Galip Paşa, Yaver Cevat Abbas Gürses. İstasyonda Atatürk ü karşılayan ilk kişi Halide Edip Adıvar .Halide hanım başörtüsü altına uzun kürk manto giymiş . Paşa trenden inince bir süre onunla konuşuyor .Bu sırada bir yazılı pusula geliyor .Paşa pusulayı okuyor .Paşanın çatallı öksürüğü dikkat çekiyor .Sanırım soğuk algınlığı var .Paşa burda çok neşeli gülüyor .Sosyal medyada çıkan güldümü gülmedimi polemiğine güzel bir yanıt bu film .
Filmin ikinci bölümünde Atatürk 18 ocak 1923 tarihinde Hereke`ye geliyor .Yanında 1. ordu komutanı Sakallı Nurettin paşa var .İstasyon çıkışı halk temenna yaparak Atatürk`ü selamlıyor .Film jenerik yazıları Flemenkçe .Film kaynağı Hollanda göz arşivi .Sakallı Nurettin paşa çok önemli bir kahraman .Kısa biyografisi linktedir merak edenler okuyabilir .
Film dünyasında saklı kalmış tarihimizi araştırmaya devam ediyorum umarım beğenilir ve paylaşılır ...
SATILIK DİJİTAL FİLM VE SES ARŞİVİ
Yaklaşık 5 yılda internetten topladığım 2000 den fazla film ..(görüntülerin çoğu gerçek görüntüdür) .60 konu başlığından bazıları .
1- 1. Dünya savaşı
2 - Balkan savaşı
3 - İşgal dönemi
4 - Yunan harbi
5 - Atatürk dönemi
6 - İsmet İnönü dönemi
7 - Adnan Menderes dönemi
8 - Kore savaşı
9 - Kıbrıs Savaşı
10 - 2. Dünya savaşı
11- Eski Balkanlar
12 - Eski İstanbul
13 - Osmanlı Hanedanı
14 - Avrupa Hanedanları
15 -Yabancı yapım filmler
16 - Yazar ve sanatçılar
17 - Yılmaz Güney
18 - Eski Türk Filmleri
19 - Yabancı yapım belgeseller
20 -Savaş esirleri
21 -Arkeoloji
22 -Mekke -Medine
23 - Kudüs
24 - Geçmiş Siyasiler
25 - Askeri filmler
vs vs .bunun yanında 1600 mp 3 şarkı yerli yabancı klasık eski şarkılar . 50 civarı tarihi ses kaydı. binlerce fotoraf belge gravür harita bu dijital arşiv özellikle öğretmenler akademisyenler tarih araştırmacıları doktora tez hazırlayan öğrenciler için bulunmaz bir arşiv. Paket çok uygun fiyata ilgilenenler mesaj atabilirler...









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