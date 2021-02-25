ATATÜRK`ÜN GEBZE VE HEREKE ZİYARETİ 1923

Tarih 17 ocak 1923 Atatürk Gebze`ye geliyor .İstasyonda karşılanışı filme alınmış .Filmde görünenler Kazım Karabekir ,Sakallı Nurettin paşa , Gazeteci Naşit Uluğ, Kur.Alb. Emin,Yazar Halide Edip Adıvar,eşi Adnan Adıvar , Gazeteci Mecdi Sadrettin, Topçu Komutanı Galip Paşa, Yaver Cevat Abbas Gürses. İstasyonda Atatürk ü karşılayan ilk kişi Halide Edip Adıvar .Halide hanım başörtüsü altına uzun kürk manto giymiş . Paşa trenden inince bir süre onunla konuşuyor .Bu sırada bir yazılı pusula geliyor .Paşa pusulayı okuyor .Paşanın çatallı öksürüğü dikkat çekiyor .Sanırım soğuk algınlığı var .Paşa burda çok neşeli gülüyor .Sosyal medyada çıkan güldümü gülmedimi polemiğine güzel bir yanıt bu film .

Filmin ikinci bölümünde Atatürk 18 ocak 1923 tarihinde Hereke`ye geliyor .Yanında 1. ordu komutanı Sakallı Nurettin paşa var .İstasyon çıkışı halk temenna yaparak Atatürk`ü selamlıyor .Film jenerik yazıları Flemenkçe .Film kaynağı Hollanda göz arşivi .Sakallı Nurettin paşa çok önemli bir kahraman .Kısa biyografisi linktedir merak edenler okuyabilir . http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=698 Film dünyasında saklı kalmış tarihimizi araştırmaya devam ediyorum umarım beğenilir ve paylaşılır ... SATILIK DİJİTAL FİLM VE SES ARŞİVİ Yaklaşık 5 yılda internetten topladığım 2000 den fazla film ..(görüntülerin çoğu gerçek görüntüdür) .60 konu başlığından bazıları . 1- 1. Dünya savaşı 2 - Balkan savaşı 3 - İşgal dönemi 4 - Yunan harbi 5 - Atatürk dönemi 6 - İsmet İnönü dönemi 7 - Adnan Menderes dönemi 8 - Kore savaşı 9 - Kıbrıs Savaşı 10 - 2. Dünya savaşı 11- Eski Balkanlar 12 - Eski İstanbul 13 - Osmanlı Hanedanı 14 - Avrupa Hanedanları 15 -Yabancı yapım filmler 16 - Yazar ve sanatçılar 17 - Yılmaz Güney 18 - Eski Türk Filmleri 19 - Yabancı yapım belgeseller 20 -Savaş esirleri 21 -Arkeoloji 22 -Mekke -Medine 23 - Kudüs 24 - Geçmiş Siyasiler 25 - Askeri filmler



















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