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Atatürk'ün İlk Basın Toplantısının 98. Yıl Dönümü Kocaeli'de Kutlandı

- Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: -"19 Mayıs 1919'da başlayan ve zaferle sonuçlanan bağımsızlık hareketimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferlerle sonuçlanmıştır. O dönemde Cumhuriyetin ilan edileceği ilk bu toplantıda söylenmiştir"

Atatürk'ün İlk Basın Toplantısının 98. Yıl Dönümü Kocaeli'de Kutlandı

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:09

KOCAELİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 98. yıl dönümü kutlandı.  

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) Atatürk'ün 98 yıl önce bir grup gazeteciyle toplantı yaptığı Kasr-ı Hümayun'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, basın mensuplarına Kovid-19 salgını sürecinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kocaeli'de 16 Ocak 1923'te gerçekleştirilen basın toplantısının önemine işaret eden Yavuz, "19 Mayıs 1919'da başlayan ve zaferle sonuçlanan bağımsızlık hareketimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferlerle sonuçlanmıştır. O dönemde Cumhuriyetin ilan edileceği ilk bu toplantıda söylenmiştir. Şunu unutmamak lazım; dünden ders alınırsa felaketler olmaz. Tarihi sadece ezberlemekle olmuyor. Neden o döneme geldiğimizi sorgulamalıyız. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, dünyadaki bütün gelişmeleri takip etmeliyiz." ifadelerini kullandı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 16 Ocak 1923'teki ruhun anlaşılmasının ve yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kasr-ı Hümayun'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirildiğine işaret eden Büyükakın, "Yeni kurulacak devletin yönetim biçiminin 'Cumhuriyet' olacağını o toplantıda ifade ettiler. Kadına seçilme hakkının verileceği ifadesi geçti. Merkezin Ankara olacağı gibi ifadeler vardı. Akşam saatlerinde 6 basın mensubuyla başlayan toplantı, sabah saatlerine kadar sürmüştür." diye konuştu.

KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan ise salgın nedeniyle az sayıda davetliyle tören düzenlediklerini, gelecek yıllarda 16 Ocak törenlerini bütün basın mensuplarıyla kutlamayı ümit ettiklerini kaydetti.

Daha sonra tarihi Kasr-ı Hümayun'daki salonda Vali Yavuz, Büyükakın, Kaplan ve diğer katılımcılar tarafından günün anısına sembolik basın toplantısı gerçekleştirildi.












AA
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