Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 95. yıl dönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen törenle kutlandı.

İzmit'teki Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Basın Onur Günü" törenine, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, idari ve mülki erkan, kentte görev yapan gazeteciler ve yakınları ile öğrenciler katıldı.

Vali Aksoy, törende yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin Türkiye'nin birçok alanda ilk 3'te yer alan önemli bir şehri olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye'nin önemli sanayi ve teknoloji merkezlerinden biri olan Kocaeli'nin basınının da anlamlı bir yeri olduğunu dile getiren Aksoy, "Cumhuriyetin kuruluş sürecinde basının gücünden yararlanmak suretiyle Kocaeli'de o dönem bir basın toplantısı yapma ihtiyacı doğdu. Atatürk, 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de yaptığı bu basın toplantısında halkı bilgilendirmek ve cumhuriyeti anlatma adına bu çalışmayı gerçekleştirdi. Sonuçlarına baktığımızda oldukça yararlı ve netice veren bir çalışmayı Kocaeli'de yapmış olmasından biz de Kocaeli olarak büyük bir onur duymaktayız." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da 16 Ocak'ın sadece basın camiası için değil Türkiye Cumhuriyeti için de çok önemli bir dönüm noktası olduğunu, hür iradelerin kimlik kartı olan cumhuriyet rejiminin ilk kez halka Kocaeli'den duyurulduğunu ifade etti.

Atatürk'ün böylesine önemli bir konuyu Kocaeli'den duyurmasının, bu kente verdiği değer bakımından ayrıca kendileri için en şerefli yadigar olduğunun altını çizen Özak, şöyle konuştu:

"Gazetecilik demokrasinin olmazsa olmazı, sağlıklı bir toplumun oluşmasının en önemli faktörlerinden, oldukça önemli bir meslektir. Tarafsız ve ilkeli basın, ahlak kurallarına uyan gazeteciler, bizler için çok önemli bir yere sahiptir. Halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için özverili bir şekilde çalışan gazetecilerin emeği takdire şayandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o gün toplantıya iştirak eden tüm gazeteci ve yazarları da rahmet ve minnetle anıyorum."

- "Atatürk, Anadolu basınına çok güveniyordu"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise 16 Ocak Basın Onur Günü'nün Anadolu basını için son derece önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Ulu Önder Atatürk'ün Anadolu basınına çok güvendiğine dikkati çeken Karaca, "Ulu Önder, 16 Ocak'ta Kocaeli'ye gelip çok güvendiği Anadolu basınının gazete sahipleri, köşe yazarlarıyla Cumhuriyetin kurulması yönündeki fikrini açıklamış ve bu konuşma burada kalsın diyerek ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Karaca, Anadolu basınının bazı sorunları olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şu anda Anadolu basını çok güç durumda. Anadolu basınının girdi fiyatlarında son 1,5 yıl içerisinde yüzde 40 civarında artış oldu ve şu anda ilk defa tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Çoğa az, aza çok fark verelim' dediği olayı ilk defa Basın İlan Kurumu uygulayarak Anadolu basınına yüzde 20 zam yaptı. Bu zammın verilmesi önemli ancak Bakanlar Kurulu'nun masasında bekliyor. Ne zaman onaylanırsa bir sonraki ay başından itibaren başlayacak. Eğer bu ay onaylanırsa şubat başından itibaren Anadolu basını büyük bir nefes alacak. Bu zammın çok kısa sürede onaylanmasının müjdesini bekliyoruz."

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Çetin Gürol da Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 95 yıl önce bugün, bir gün önce vefat eden annesinin cenaze merasimine gitmek yerine İzmit'e geldiğini ve Kasr-ı Hümayun'da gazetecilerle saatler süren toplantı yaptığını anlattı.

Atatürk'ün cumhuriyet fikrini ilk defa bu toplantıda ortaya attığını vurgulayan Gürol, "Bu toplantı Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısı olarak tarihe geçmiştir. Bu yüzden bizim için çok önemlidir. Söz veriyoruz cumhuriyeti koruyacağız. Nitekim 1,5 yıl önce hain bir darbe girişimi yaşandı. Bu bağımsız cumhuriyete halk sahip çıkarken medya da demokrasiden ve bağımsızlıktan yana oldu. Meclisimiz bombalanırken, halkımızın üzerine bombalar yağarken medya 'demokrasi' demiştir." şeklinde konuştu.

Gürol, Atatürk'ün cumhuriyet fikrini açıkladığı ilk ve tek basın toplantısını Kocaeli'de yapmasının bu kente duyduğu sevgiyi gösterdiğini vurgulayarak, "Kocaeli, cumhuriyet için değerlidir. 16 Ocak, Kocaelili gazeteciler tarafından her yıl Basın Onur Günü olarak kutlanmaktadır. Gün gelecek bu özel gün Türkiye'de de Basın Onur Günü olarak kutlanacak ve takvimlerde yerini alacak." dedi.

- AA muhabirlerine ödül

KOGACE tarafından "haber, röportaj, haber fotoğrafı, mizanpaj ve görüntülü haber" kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Haber fotoğrafı dalında birinci olan AA foto muhabiri Tahir Turan Eroğlu ile haber dalında mansiyon derecesi elde eden AA muhabiri Şahin Oktay'a ödüllerini Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy takdim etti.

Görüntülü haber kategorisinde ise mansiyon derecesi elde eden AA kameramanı İbrahim Aktaş'a da ödülünü Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe verdi.