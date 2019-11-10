Atatürk’ün Vefat Yıl Dönümü ve Atatürk’ün Fındığa verdiği Önem Bu gün 10 Kasım Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün ölüm yıl dönümü bu gün resmî ve özel anma toplantıları düzenlenecek

10 Kasım 2019 Pazar 09:22

Gazetemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail kahraman tarafından çekilen Atatürk’ün bir dünya markası Olan Türk Fındığına verdiği önemi belgeselini paylaşacak Osmanlı’dan Cumhuriyete Fındık ülkemizin kalkınması ve milletimizin refah ve mutluluğuna büyük hizmet etmiş ata dede emaneti Fındık bahçeleri ürün vermeye devam ediyor bu gün İstanbul’da düzenlenen Giresun Tanıtım Günlerin de saat 12 de vatan yahut Fındık belgeselimizin gala gösterimi var siz değerli tüm arakadaşlarımı bu toplantıya davet ediyorum Atatürk’ün Fındığa Verdiği Önem ve Cumhuriyet Döneminde Fındık Cumhuriyet döneminde fındık konusu ciddiyetle ele alınmış, bu konuda muhtelif çalışmalar yapılmıştır. 1925 yılında çıkarılan 407 sayılı yasa ile Rize de fındık yetiştiren iller arasına alınmıştır; yine 1925 yılında çıkarılan 552 sayılı yasa ile Aşar Vergisi kaldırılmış, bunun yerine fındıktan % 8 vergi alınması şartı getirilmiştir. 1927 yılında çıkarılan 6207 sayılı hükümet kararnamesi ile fındık fidanlarının ihracatı yasaklanmıştır. 1930 yılında İş Limitet Şirketi kurulur, 1931 yılında fındık ticaretine başlar. 10 Ekim 1935' te Ankara' da Birinci Ulusal Fındık Kongresi toplanır. Bu kongrede fındığın yetiştirilmesinden satışına kadar, özellikle kalite ve standardizasyon konuları işlenmiş ve çeşitli raporlar halinde kongreye sunulmuştur. Fındık Nizamnamesi yürürlüğe konulmuştur. 1936 yılında Giresun' da Fındık İstasyonu kurulur. Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937 tarihinde TBMM' ni açış konuşmasında; "Önümüzdeki yıl içinde, fındık başta olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi de ilgilendiren birlikler kurulmalıdır." direktifini verir. 28 Temmuz 1938 tarihinde Giresun' da Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) kurulmuştur. İşlevini tamamlayan İş Limitet Şirketi 1939 yılında tasfiye edilir. 6 Kasım 1940 tarihinde merkezi Giresun' da olmak üzere Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçılar Birliği kurulur. Giresun' da 7 Kasım 1957 tarihinde İkinci Ulusal Fındık Kongresi toplanmıştır. Bundan 47 yıl sonra, 10-14 Ekim 2004 tarihinde yine Giresun' da Üçüncü Milli Fındık Şurası toplanmıştır. Burada fındık konusu çeşitli yönleriyle tartışılmış ve şura sonunda alınan kararlar 29 maddelik bir bildiri ile kamuoyuna duyurulmuştur. 1965 yılında Fındık İstasyonu, Fındık Araştırma Enstitüsü adını almıştır. 1983 yılında "Fındık üretiminin planlanması ve dikim alanlarının sınırlandırılması" nı öngören 16.6.1983 tarih ve 2844 sayılı yasa çıkarılır. 6-7 Eylül 1996 tarihinde Tirebolu' da I. Fındık Festivali düzenlenmiştir. 1996 yılında FTG (Fındık Tanıtım Grubu kurulur, fındığın iç ve dış tüketimini artırmak için çeşitli çalışmalar yürütülür. Evet vefatının 81. Yıl dönümü Atatürk’ü saygı ile anarken Atatürk’ün büyük önem verdiği bir dünya markası Olan Türk fındığının içler acısı durumun ortada Türk fındığı üzerinde büyük oyunlar oynanıyor yabancı bir firma Türkiye’de Fındık üzerinde sinsi ve gizli planlar yapılıyor Vatan Yahut Fındık belgeselimizle Fındık üzerine dikkat çekmeye çalıştık