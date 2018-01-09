Atık Materyal Defilesi





Öğrenciler Gebze Center Avm içerisinde bulunan sahnede; çevre kirliliğine ve çevre duyarlığına dikkat çekmek amacıyla yaratıcılıklarını geliştirerek atık materyallerle ortaya çıkardıkları eserleri defilede sundu. Atık materyalleri defile ile tanıtan minik öğrenciler, büyüklere çevre kirliği ve duyarlılığı noktasında bir mesaj vermiş oldu. Öğrencilerin etkinliğini izleyenler tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Atık materyal defilesinin amacından bahseden Müdür Yardımcısı ve proje koordinatörü Sevilay Yiğit Ulukan, “Amacımız hem okul öncesi eğitimin önemine ve gerekliliğine dikkat çekmek, hem de öğrencilerimizin sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturarak sosyal duyarlılık kazanmasına sebep olmak.İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu defileyle gereken toplumsal mesajı en iyi şekilde verdiler...'' dedi. Projede emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilerine teşekkürlerini sundu.