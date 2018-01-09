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Atık Materyal Defilesi

Gebze Hisar Koleji Anaokulu öğrencileri, Sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında ‘Biz Çöp Değiliz’ sloganı ile yola çıkarak Gebze Center Avm’de atık materyallerle ortaya çıkardıkları eserleri defile yaparak sundular....

Atık Materyal Defilesi

09 Ocak 2018 Salı 11:06


Öğrenciler Gebze Center Avm içerisinde bulunan sahnede; çevre kirliliğine ve çevre duyarlığına dikkat çekmek amacıyla yaratıcılıklarını geliştirerek atık materyallerle ortaya çıkardıkları eserleri defilede sundu. Atık materyalleri defile ile tanıtan minik öğrenciler, büyüklere çevre kirliği ve duyarlılığı noktasında bir mesaj vermiş oldu. Öğrencilerin etkinliğini  izleyenler tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Atık materyal defilesinin amacından bahseden Müdür Yardımcısı ve proje koordinatörü Sevilay Yiğit Ulukan, “Amacımız hem okul öncesi eğitimin önemine ve gerekliliğine dikkat çekmek, hem de öğrencilerimizin  sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturarak sosyal  duyarlılık kazanmasına sebep olmak.İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu defileyle gereken toplumsal mesajı en iyi şekilde verdiler...'' dedi.  Projede emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilerine teşekkürlerini sundu. 

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