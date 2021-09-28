Atık Pil Dizme Rekoru Kocaeli’nin

Atık pillerin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek için düzenlenen denemede En Uzun Atık Pil Dizme rekoru bağımsız hakemler eşliğinde kırıldı





Atık pillerin doğaya verdiği zararlara dikkat çekmek için rekor denemesi gerçekleştirildi. Farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte en uzun atık pil dizme rekoru kırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği denemede Saraybahçe İlkokulu dizdikleri pillerle En Uzun Atık Pil Dizme rekorunu kırmayı başardı. Bağımsız hakemler eşliğinde yapılan etkinlikte 1500 adet pil bir saatten daha az bir sürede parke taşlarının arasına dizildi. Saraybahçe İlkokulu eğitimcileri ve öğrencileri rekor sonrası büyük sevinç yaşadı.

BÜYÜKŞEHİR HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR

Atık piller konusunda farkındalık çalışmalarına gerekli tüm desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; sıfır atık hedefi doğrultusunda israfın önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu atıkların geri kazanımı ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR KOORDİNASYONUNDA

Kocaeli’de atık pillerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin toplanması, taşınması ve geri kazanımı çalışmaları; Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleri, TAP Derneği ve Exitcom Recyling işbirliği içerisinde sürdürülüyor.

PİL TOPLAMA KUTULARI KONUYOR

Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması maksadıyla; kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşları, işyerleri/ticarethaneler vb. yerlere atık pil toplama bidonları/toplama kutuları konuluyor. Kaynağında ayrı toplamanın önemine dikkat çekmek ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla, okullarda eğitim ve bilinçlendirme seminerleri düzenleniyor.

396 BİN KİLOGRAM ATIK PİL TOPLANDI

2010 yılından bugüne değin; okullar arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyalarında 170.789 kilogram, diğer toplama noktalarından ise 224.616 kilogram olmak üzere toplam 395.405 kilogram atık pil kaynağında ayrı toplanarak geri kazanım tesisine gönderildi.

ATIK PİLLERİN ZARARLARI

Piller; civa, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretiliyor. Bir adet pil 4 metreküp toprağı zehirleyebiliyor. Metallerin yarattığı su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst edebiliyor. Pillerin içindeki tüm maddelerin zararı kimi zaman öldürücü boyuta ulaşabiliyor.