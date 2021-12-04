Atıklar Bu Merkezde Sanat Eserine Dönüştü

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki öğrenciler, atıkların geri dönüşümüne dikkat çekmek için sanatsal bir çalışma gerçekleştirdi





3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde farkındalık oluşturmak amacıyla renkli bir program gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın da katıldığı programda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ‘sıfır atık’ konusunda verdikleri mesajla takdir topladı.

ATÖLYELERİ GEZDİLER

Etkinliğe Figen Büyükakın’ın yanı sıra Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün eşi Öznur Özlü, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in eşi Nurcan Şayir, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem katıldı. Merkezdeki atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Figen Büyükakın, eğitmenlerden de eğitimler hakkında bilgi aldı.

FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri hem engelliler gününe farkındalık sağlamak hem de sıfır atık projesi kapsamında boyadıkları cam kumbaralar sayesinde geri dönüşüme de dikkat çekti.

ELEKTRONİK ATIKLARDAN SANATA

Merkezdeki gençlerin hazırladığı geri dönüşüm malzemelerinden oluşan tabloların yer aldığı sergi gezilirken cam kumbaralarının boyanması ve öğrencilerin el baskıları dikkat çekti. ‘Elektronik Atıklardan Sanata’ ve ‘Atık Giysiler Çantaya Dönüşüyor’ atölye çalışmaları da katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

AKIL OYUNLARI VE MASAL ANLATICILIĞI

Akıl oyunları atölyesi de ziyaret edilirken çocuklarla zeka oyunlarından dedektif adlı oyun oynandı. Ayrıca akıl oyunları ve masal anlatıcılığı hakkında Figen Büyükakın ve beraberindekilere bilgi verildi.















