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Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor

Çayırova Belediyesi, çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor

08 Ocak 2021 Cuma 11:00

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için belediyeden sonra ilçeye de "Sıfır Atık Belgesi" alarak Türkiye 6. sı Kocaeli 1. si olan Çayırova Belediyesi, ilçedeki atıkları ekonomiye kazandırıyor.

Çevreci yaklaşımlarıyla öncü olan Çayırova Belediyesi, tüm bu çalışmalar kapsamında 134 bin 140 vatandaşımızın duyarlılığı ve desteğiyle 1.373.166 kg sera gazı salınımını önledi, 31.807.800 Kwh enerji tasarrufu sağladı, 131.886 adet ağaç kurtardı ve 19.395 m³ depolama alanı kazandı.

İlçe geneline yerleştirilen geri kazanılabilir atık konteynerleri ve kumbaralarıyla atıkları yerinde ayrıştıran belediye, 0531 382 51 50 numaralı “Sıfır Atık İletişim Hattı”nı arayan vatandaşların kapısından atık alımı yapıyor. 


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