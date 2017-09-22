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Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu

Su ve atıksu arıtma teknolojisi membran uygulamalarının değerlendirildiği 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu’na GTÜ ev sahipliği yapıyor.

Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu

22 Eylül 2017 Cuma 13:20

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) 2009 yılından beri düzenlenen tarafından düzenlenen Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumuna bu yıl ev sahipliği yapıyor. Sempozyum, 12- 22- 23 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Komite Başkanlığını GTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler'in yaptığı Cevahir Otel de düzenlenen 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu(MEMTEK 2017) açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, Prof. Dr. Dincer Topacık, Ulusal Membran Teknolojileri UYG-AR Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu,İSKİ Genel Müdürü Dr. Fatih Turan, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın katıldı.

GTÜ MEMBRAN TEKNOLOJİSİNİ ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz 4o yıl içinde dünyada su ve atıksu arıtımında ileri arıtma teknolojilerinden biri olarak kullanılan membran uygulamaları ve gelişen teknolojisi ve ülkemizdeki uygulamaların masaya yatırıldığı sempozyumun açılış konuşmalarını GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve protokol mensupları yaptı. Görgün sempozyumun açılış konuşmasında atık arıtımı felsefesinin atıksu ve ürün geri kazanımı yönünde evrilmesi ile membran teknolojilerinin kullanımı ve bu konularda AR-GE faaliyetlerinin hem dünyada hem de ülkemizde giderek yaygınlaştığını belirtti. Ülkemizin; bu gelişmeler sürecinde yerini alabilmesi açısından membran teknolojileri konusundaki çalışmaların ve yetişmiş insan gücünün hızla arttırılmasının önem arz etti. Görgün bu kapsamda beşincisi düzenlenen Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumunun, membran teknolojileri için yapılan çalışmaların değerlendirilerek daha da geliştirilmesi bakımından önemli bir yerinin olduğuna inandığını ifade etti. GTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde bilim insanları tarafından bu teknolojinin önemli ölçüde çalışıldığını hatırlattı. Görgün, GTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünün Gebze, Dilovası ve Tuzla Organize Sanayilerine yakınlığı dolayısıyla sanayi ile işbirliği içinde birçok proje tamamlamış olduğunu, temiz teknoloji kullanımı ve atık geri kazanımı konularında sanayi kuruluşlarına bilgi ve AR-GE desteği sağladığını belirtti.


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