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Atıl Bisikletler Geri Dönüşüyor

DARICA BELEDİYESİ, DAHA FAZLA ÇOCUĞUN BİSİKLETE BİNMESİ İÇİN ÖRNEK BİR PROJEYE İMZA ATTI

Atıl Bisikletler Geri Dönüşüyor

21 Mart 2023 Salı 12:58

Sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda örnek projeler geliştiren Darıca Belediyesi, kullanılmayan bisikletleri geri dönüşümle yeniden hayata kazandırarak daha fazla çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştiriyor.

Darıca Belediyesi, kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak için örnek bir proje geliştirdi. Proje kapsamında çeşitli şekilde arızalanan ve artık kullanılmayan 200 bisiklet Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geri dönüştürülerek yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak amacıyla yenilenen bisikletler gençlere ulaştırılması için Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne teslim edilirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da teslim törenine katıldı.

DAHA FAZLA ÇOCUĞUN BİSİKLET HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Amaçlarının geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak ve projeyle daha fazla çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirmek olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ile daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Dünyamızın kaynaklarının azaldığı, iklimlerin değiştiği günümüzde geri dönüşüm, geri kazanım çok önemli hale gelmiştir. Biz de Darıca Belediyesi olarak daha güzel, daha yaşanabilir bir Darıca için geri dönüşümü önemsiyor ve canla başla çalışmaya devam ediyoruz. İleri Dönüşüm ile bakımını yapıp kullanıma hazır hale getirdiğimiz 200 bisikletin 100 adetini Darıca Kaymakamlığımıza verdik. Kalan 100 adet bisikleti de bugün itibariyle Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün uhdesine vererek gençlerimizin kullanmasını sağlayacağız” dedi.




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