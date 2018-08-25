Atıl Bisikletleri Tamir Ettiler

EĞİTİM ALDIKLARI KURUMU BENİMSİYORLAR
Beyaz Kalpler öğrencileri kendileri yapabilecekken, kurumun bisikletleri ücret ödeyerek tamir ettirmesine razı olmadılar. Öğrenciler depolarda çeşitli yerlerinden arızalı olarak, atıl bir şekilde bekleyen bisikletleri tamir ederek kullanılır duruma getirdiler. Merkezi sahiplendiklerini gösteren öğrenciler, kurumun hedefleri arasında olan üretkenlik ve topluma yarar sağlayan birey olma yolunda ilerlediklerini ispatladılar. Verilen eğitimlerle öğrencilerin bu duyarlılığı kazanmaları hem Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini hem de Beyaz Kalplerde görev yapan personelleri oldukça mutlu ediyor
BEYAZ KALPLER NASIL ÇALIŞIR?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim alacak 12-18 yaş arasındaki sosyal risk grubunda bulunan çocuklar, uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak tespit ediliyor. Bir aylık inceleme süresince psikolog ve sosyologlar tarafından çocukların aileleri ve sosyal çevreleri ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir yıl süre ile merkezden eğitim alabilen gençlerin toplum içerisinde daha etkin ve faydalı hale gelebilmeleri amaçlanıyor. Beyaz Kalpler’de öğrenciler drama, aşçı yardımcılığı, servis elemanlığı, değerler eğitimi, cam boncuk, ritim, spor gibi birçok alanda boş zamanlarını değerlendirerek, hem öğreniyor, hem de kaliteli ve keyifli zaman geçiriyor.