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Atıl Bisikletleri Tamir Ettiler

Beyaz Kalpler öğrencileri depolarda atıl durum olan ve çeşitli arızaları olan bisikletleri tamir ederek kullanılabilir hale getirdiler.

Atıl Bisikletleri Tamir Ettiler

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:11

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Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde maddi manevi ve diğer sosyal nedenlerden dolayı, eğitim ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan öğrencilere eğitim veriliyor. Merkezde eğitim alan öğrenciler, birçok atölye ve etkinliklere katılıyor. Beyaz Kalpler öğrencileri depolarda atıl durumda bulunan ve çeşitli arızaları olan bisikletleri, tamir ederek kullanılabilir duruma getirdiler. Ortaya koydukları bu davranışla öğrenciler, Beyaz Kalpleri ne kadar sahiplendiklerini gösterdiler.

 

EĞİTİM ALDIKLARI KURUMU BENİMSİYORLAR

Beyaz Kalpler öğrencileri kendileri yapabilecekken, kurumun bisikletleri ücret ödeyerek tamir ettirmesine razı olmadılar. Öğrenciler depolarda çeşitli yerlerinden arızalı olarak, atıl bir şekilde bekleyen bisikletleri tamir ederek kullanılır duruma getirdiler. Merkezi sahiplendiklerini gösteren öğrenciler, kurumun hedefleri arasında olan üretkenlik ve topluma yarar sağlayan birey olma yolunda ilerlediklerini ispatladılar. Verilen eğitimlerle öğrencilerin bu duyarlılığı kazanmaları hem Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini hem de Beyaz Kalplerde görev yapan personelleri oldukça mutlu ediyor

 

BEYAZ KALPLER NASIL ÇALIŞIR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim alacak 12-18 yaş arasındaki sosyal risk grubunda bulunan çocuklar, uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak tespit ediliyor. Bir aylık inceleme süresince psikolog ve sosyologlar tarafından çocukların aileleri ve sosyal çevreleri ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir yıl süre ile merkezden eğitim alabilen gençlerin toplum içerisinde daha etkin ve faydalı hale gelebilmeleri amaçlanıyor. Beyaz Kalpler’de öğrenciler drama, aşçı yardımcılığı, servis elemanlığı, değerler eğitimi, cam boncuk, ritim, spor gibi birçok alanda boş zamanlarını değerlendirerek, hem öğreniyor, hem de kaliteli ve keyifli zaman geçiriyor.

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