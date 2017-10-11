“ Atım Özgürlüğümdür. ”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı, İşkur ve Türkiye Jokey Kulubü arasında yapılan protokol gereği İlimiz özelinde Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksek Okulu, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ( İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü) ve Türkiye Jokey Kulübü Kartepe Hipodromunca ortaklaşa düzenlenecek eğitim programının açılışı yapıldı. Atçılık Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlileri ve Tarım İl Müdürlüğü personeli tarafından verilecek eğitimler 11 Ekim-15 Aralık tarihleri arasında 46 gün sürecektir. İlimizden 16 kadının katılacağı “Kırsalda Kadın Seyis Yetişiyor projesi” kapsamında kadın seyisler Teorik ve pratik eğitime tabi tutulacaklar, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara lisanslı kadın seyis sertifikası almaya hak kazanacaklar.





Kocaeli Üniversitesi Atçılık Yüksek Okulu konferans salonunda yapılan açılış töreninde Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan ÖZEL, Kocaeli Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Erdener BALIKÇI, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami DEMİRCİ, İşkur İl Müdür V. Engin GÜLMEZ, Kartepe İlçe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim ALKAN, Türkiye Jokey Kulübü Kartepe Hipodrom Müdürü Kaan EREN hazır bulundular.