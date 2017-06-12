banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Atlı Binicilik Rekora Koşuyor

Gebze Belediyesi tarafından Gaziler Dağı manej alanında oluşturulan Atlı Eğitim Merkezi 3 ay içerisinde 2 bin 100 öğrenciyi ata sporumuz binicilik sporuyla tanıştırdı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Atlı Eğitim Merkezi’nde Yaz Okulları kapsamında 300 öğrenciye daha binicilik eğitimi verilecek.

Atlı Binicilik Rekora Koşuyor

12 Haziran 2017 Pazartesi 09:38

AİLELER İLGİDEN MEMNUN

Gebze Belediyesi tarafından Gaziler Dağı manej alanında oluşturulan Atlı Eğitim Merkezi 3 ay içerisinde 2 bin 100 öğrenciyi binicilik sporu ile tanıştırdı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Atlı Binicilik Eğitim Merkezi’nde ayrıca Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapsamında da 300 öğrenciye binicilik eğitimi başlangıçtan ileri düzeye doğru eğitim verilecek. Gebzeli bütün çocukları binicilik sporuyla tanıştırmayı hedefleyen Atlı Eğitim Merkezi yöneticileri çocukların ve ailelerinin kulübe olan ilgisinden oldukça memnun.


ÖNCE EĞİTİM HAZIRLIKLARI

Gaziler Dağı’nda bulunan Atlı Eğitim Merkezine gelen çocuklara öncelikle binicilikte uymaları gereken kurallar anlatılıyor. Daha sonra, gruplara ayrılan çocuklara önce ata nasıl binilmesinin anlatıldığı eğitim videosu izletiliyor. Ahır bölümünde atların özellikleri birer birer anlatılarak çocuklara atlar sevdiriliyor. Ata binmeye hazır olan çocuklara son olarak, açma-germe ve ısınma hareketleri yaptırılıyor.


EĞİTİMLER OLDUKÇE EĞLENCELİ

Gruplar halinde antrenörler eşliğinde manej alanına giren çocukların eğitimlerine başlanmış oluyor. Oldukça keyifli geçen çocukların binicilik eğitimleri sırasındaki mutlulukları görülmeye değer. Hayvanlarla yakından temas ve iletişim kurma fırsatı bulan çocukların hayvan sevgileri de pekişmiş oluyor.


BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR

Çocuklar için hazırlanan program sadece binicilik eğitimi ile sınırlı kalmıyor. Binicilik eğitimi sonrası çocuklar satranç, zeka oyunları, bocce ile oldukça güzel zaman geçiriyor. Atlı Eğitim Merkezi’ne gelen çocuklar her projesini geleceğin teminatı çocukları düşünerek hayata geçiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e onlara sundukları imkanlardan ötürü teşekkür etti. Atlı Eğitim Merkezi yetkilileri önümüzdeki süreçte Özel Çocuklar için Hippoterapi çalışmalarına yönelik hazırlıkların da sürdüğü bilgisi verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yırtıcıların arasında tehlikeli mesai Yırtıcıların arasında tehlikeli mesai
Pamuk Kreşi Öğrencileri Muhteşemdi Pamuk Kreşi Öğrencileri Muhteşemdi
SEDAŞ’IN BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ SEDAŞ’IN BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ
Sınava geç kalan üzüntü yaşadı Sınava geç kalan üzüntü yaşadı
Kocaelinin Altın Çocukları Kocaelinin Altın Çocukları
Kocaeli, KOBİS ile 84 bin kalori yaktı Kocaeli, KOBİS ile 84 bin kalori yaktı
Yukarı Çık

banner149

Yırtıcıların arasında tehlikeli mesai
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en eski çalışanlarından Vahit Yokuş, herkesin cesaret edemediği...

Haberi Oku