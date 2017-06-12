Atlı Binicilik Rekora Koşuyor

Gebze Belediyesi tarafından Gaziler Dağı manej alanında oluşturulan Atlı Eğitim Merkezi 3 ay içerisinde 2 bin 100 öğrenciyi ata sporumuz binicilik sporuyla tanıştırdı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Atlı Eğitim Merkezi’nde Yaz Okulları kapsamında 300 öğrenciye daha binicilik eğitimi verilecek.

AİLELER İLGİDEN MEMNUN

Gebze Belediyesi tarafından Gaziler Dağı manej alanında oluşturulan Atlı Eğitim Merkezi 3 ay içerisinde 2 bin 100 öğrenciyi binicilik sporu ile tanıştırdı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Atlı Binicilik Eğitim Merkezi’nde ayrıca Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapsamında da 300 öğrenciye binicilik eğitimi başlangıçtan ileri düzeye doğru eğitim verilecek. Gebzeli bütün çocukları binicilik sporuyla tanıştırmayı hedefleyen Atlı Eğitim Merkezi yöneticileri çocukların ve ailelerinin kulübe olan ilgisinden oldukça memnun.



ÖNCE EĞİTİM HAZIRLIKLARI

Gaziler Dağı’nda bulunan Atlı Eğitim Merkezine gelen çocuklara öncelikle binicilikte uymaları gereken kurallar anlatılıyor. Daha sonra, gruplara ayrılan çocuklara önce ata nasıl binilmesinin anlatıldığı eğitim videosu izletiliyor. Ahır bölümünde atların özellikleri birer birer anlatılarak çocuklara atlar sevdiriliyor. Ata binmeye hazır olan çocuklara son olarak, açma-germe ve ısınma hareketleri yaptırılıyor.



EĞİTİMLER OLDUKÇE EĞLENCELİ

Gruplar halinde antrenörler eşliğinde manej alanına giren çocukların eğitimlerine başlanmış oluyor. Oldukça keyifli geçen çocukların binicilik eğitimleri sırasındaki mutlulukları görülmeye değer. Hayvanlarla yakından temas ve iletişim kurma fırsatı bulan çocukların hayvan sevgileri de pekişmiş oluyor.



BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR