Çocuklar at sevgisiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi’nde yeniden hayat buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi atlı sporları sevdirmek ve temel binicilik eğitimleri vermek amacıyla hayata geçirdiği Atlı Eğitim Merkezi, çocukların ilgi odağı oldu. Merkez, Derince Çınarlıdere Mesire Alanı’nda at severlere kapılarını açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Atlı Eğitim Merkezi’nde alanında uzman eğitimcilerin eşliğinde öğrenciler, teorik eğitimin ardından atlara bindirilerek farklı bir deneyim edinmeleri sağlanıyor.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNE KATKI

Türklerin hayatlarının her alanında atın son derece önemli bir yeri olmasına rağmen, modern şehir hayatı yüzünden bu kültürden ayrıldık. Asırlardır insanların sadık dostu ve binek hayvanı olan atlar, binicilerinin bedensel ve ruhsal sağlığına büyük fayda sağlıyor. Özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine katkıları ve sosyal faydaları saymakla bitmeyen at sevgisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi’nde yeniden hayat buluyor.

MUTLU ŞEHİR KOCAELİ’DE ÇOCUKLAR MUTLU

Mutlu Şehir Kocaeli projesi çerçevesinde çocuklarda hayvan sevgisinin önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık “Mutlu Şehir Kocaeli’de 4 yıldır insanlarımızı atlarla buluşturuyoruz. Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde atlar önemli rol oynar. Görüldüğü gibi bugün de Ücretsiz Spor Okulları’ndan öğrencilerimiz ziyarete geldi ve gayet mutlular. Çocuklar gelişim çağında hayvanlarla iletişime geçmeye başlarlarsa; ileride daha merhametli, muhakeme yeteneğine sahip, özgüvenli ve vicdan sahibi kişilere dönüşürler. Bu nedenle hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşılanması gerekiyor” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZE HAYVANLARA YAKINLAŞMAK

Amaçlarının ilk olarak hayvan sevgisini aşılamak ve onlarla iletişim kurmanın önemini ortaya koymak olduğu belirten Atlı Eğitim Merkezi sorumlusu Fatma Onan, “Öğrencilerimize hayvanlara yakınlaşma ve onları anlama, atların cinsleri ve ırkları, at nalı ve amacı, dizgin, keçe ve eğenin kullanımı konusunda bilgiler veriyoruz” dedi.

ATLARLA TANIŞMA FIRSATI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Atlı Eğitim Merkezi, atlı sporları sevdirmek, temel eğitim vermek ve at binme konusunda hem teorik hem de uygulamalı olarak düzenlemek amacıyla Derince Çınarlıdere Mesire Alanı’nda bulunuyor. Merkezde hem teorik hem de uygulamalı eğitim alan çocuklar, yaşlarına göre algı ve becerilerine uygun bilgileri binicilik sporunda uzman uluslararası at ve binici antrenörü nezaretinde öğrenme ve atlarla tanışma fırsatı buluyor. Gruplar yaş ve algı düzeylerine göre sabah ve öğleden sonra olmak üzere programlandırılıyor. Atlar hakkında geniş çaplı bilgi edindiriliyor. Atlı eğitim merkezinde İsveç, Alman, Haflinger, Midilli, Poni cinslerinde toplam 8 at ile hizmet verilmektedir.

AT KÜLTÜRÜNÜN NESİLLERE AKTARIMI

“Atlarla Buluş Kendini Keşfet “sloganıyla hayata geçen bu proje, çocukların eğitim, öğretim, ruhsal ve bedensel gelişimlerini destekleyen bir özellik taşıyor. Kendilerine ait zamanlarını kaliteli biçimde değerlendiren, eğlenirken eğitilen çocuklar ata sporumuz olan binicilik hakkında bilinçlendiriliyor. Böylece teorik ve uygulamalı aktiviteler ile at kültürünün nesillere aktarımı sağlanıyor.