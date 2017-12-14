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Atlı Terapi Eğitimleri

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in çocuklara yönelik sosyal projelerinden Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi’nde atlı terapi eğitimlerine başlandı. Atlı terapi çalışması kapsamında 4. sınıf öğrencileri içerisinde; dikkat eksikliği, içine kapanıklık, sorumluluk ve agresyon sorunu olan öğrencilere uzmanlar eşliğinde eğitimler verilecek.

Atlı Terapi Eğitimleri

14 Aralık 2017 Perşembe 11:09

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in çocuklara yönelik sosyal projelerinden Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi’nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. 12 bin Gebzeli çocuğu ata sporu atlı binicilik ile tanıştıran Atlı Eğitim Merkezi’nde teorik ve pratik eğitimler yaptırılıyor. Çocuklar için Başkan Köşker’in talimatıyla kurulan Atlı Eğitim Merkezi’nde şimdi de Atlı Terapi eğitimlerine başlandı. 

İlk etapta belirlenen pilot okulların 4. sınıf öğrencileri içerisinde dikkat eksikliği, içine kapanıklık, sorumluluk sorunu ve agresyon sorunu olan öğrencilere merkezde atlı terapi eğitimleri verilecek.


EĞİTİM HARİTALARI ŞEKİLLENECEK


Terapi öncesi öğrenciler, uzman psikologlar tarafından testlere tabi tutulacak. Terapi sonunda aynı testler tekrarlanarak gelişmeler değerlendirilecek. Bunun yanı sıra eğitim öncesinde ve sonunda velilerden, sınıf öğretmeninden, rehber öğretmenden ve antrenörlerinden durum değerlendirme raporları alınacak. Bu raporlar doğrultusunda eğitim haritaları şekillendirilecek.


DİĞER SPOR DALLARIYLA KOORDİNELİ


Atla Terapi eğitimleri binicilikle birlikte okçuluk, bocce, badminton, jimnastik, eğlenceli atletizm gibi spor dalları ile desteklenecek. Öğrenciler her hafta farklı bir spor dalı ile tanıştırılacak bu sayede gelişimlerine katkı sağlanacak. Eğitim süreci boyunca psikologlar eşliğinde bireysel ve grup terapileri gerçekleştirilecek.

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