Atlı Terapi Eğitimleri

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in çocuklara yönelik sosyal projelerinden Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi’nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. 12 bin Gebzeli çocuğu ata sporu atlı binicilik ile tanıştıran Atlı Eğitim Merkezi’nde teorik ve pratik eğitimler yaptırılıyor. Çocuklar için Başkan Köşker’in talimatıyla kurulan Atlı Eğitim Merkezi’nde şimdi de Atlı Terapi eğitimlerine başlandı.