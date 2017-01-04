Av tüfeği ile intihar etti

Körfez Kozluca Köyü Ali Hocalar Mahallesinde ikamet eden 24 yaşındaki Mehmet Bekçi, av tüfeği ile evinde intihar etti. Körfez Kozluca Köyü Ali Hocalar Mahallesinde ikamet eden çiftçi Nurettin Bekçi ile ev hanımı Zerrin Bekçi’nin 4 çocuğundan biri olan Mehmet Bekçi (24) akşam saatlerinde ailesi misafirliğe gittiği esnada evde tek başına kaldı. Misafirlikten dönen anne ve babası kapının açılmaması üzerine camdan baktıklarında oğullarının yerde hareketsiz yattığını görünce hemen kapıyı kırarak içeri girdi. Mehmet Bekçi’yi yerde kanlar içinde gören ailesi durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bekçi’nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Toprağa verildi Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Bekçi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Lise mezunu olan Mehmet Bekçi’nin bir süredir işsiz olduğu ve Dilovası’nda bulunan bir fabrikaya iş başvurusu yaptığı öğrenildi. Psikolojik sorunları nedeniyle intihar ettiği öne sürülen Mehmet Bekçi’nin cenazesi Körfez Kozluca Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.