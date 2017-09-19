Avrasya'nın kalbi Altaylara yolculuk

Obi ırmağını takip ediyoruz köyler. Ovalar geçiyoruz her yer düz ova ve göllerle kaplı Altay Cumhuriyeti büyük bir kitabe ve dağı sembol eden anıt ve gezginci heykeli ile ayrılmış Yolunuz

Rusların Kati dediği Altay Türklerinin kadın dediği ırmakla buluşuyor. Bu ırmağın kenarına Tataristan devleti tarafından muhteşem bir anıt yapılmış. Anıtta birçok dilde kitabe var. Türkçe kitabede

Anıtın Kadim Türk boyları bu Bölgeden dağıldınız gelenek ve birliğinizi koruyun yazısı yer alıyor. Avrasya’nın kalbi adı verilen anıtta belgesel çekerek tarihe not düşüyoruz. Büyük bir çadırı andıran anıt Altay Türklerinin kutsal kabul ettiği kadın nehri kenarında yer alıyor. Kadın nehrinin muhteşem manzarasını şeye ederek Altaylara yolculuğumuz devam ediyor.