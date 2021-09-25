Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Bbaşladı













Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunca "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri başladı. İlk etkinlik İzmit Kent Meydanında gerçekleştirildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN GENÇLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Etkinliklerin ilk günündeki programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Burada eğlenmek ve aynı zamanda sağlıklı yaşamak için spor organizasyonumda bir araya geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Büyükşehir olarak Avrupa Spor Haftası kapsamında yaşam boyu spor için sporun hayatın tümüne yayılması için sporun bir yaşam biçimi olması için etkinlikler düzenliyoruz” dedi. Etkinliklere katılmak için İzmit Kent Meydanına gelen gençlere spora dair tavsiyelerde bulunan Başkan Büyükakın, çocuk ve gençlerle birlikte çeşitli branşlarda spor yaparak onların heyecanına ortak oldu. Açılış günündeki etkinliklere AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

HER YAŞTAN BİREY BU ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GELİYOR

Covid-19 kuralları çerçevesinde kutlanmaya başlanan “Avrupa Spor Haftası” kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan ve statüden bireyi bir araya getiriyor. "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" etkinlikleri kapsamında proje paydaşları iş birliğinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İZMİT KENT MEYDANI’NDA

Türkiye’de eş zamanlı olarak start alan etkinlikler İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştiriliyor. Etkinlikler boyunca İzmit Kent Meydanı’nda yapılan organizasyonda Floor Curling, Masa Tenisi, Şişme Rodeo, Şişme Oyun parkuru, Golf, çuval yarışı, halat çekme, halk oyunları ve Karizma Show etkinlikleri yer aldı. Organizasyon Spor Okulları, Bilgievleri öğrencileri ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak yapılıyor. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri tüm illerde de gerçekleştirilecek.



































