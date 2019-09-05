Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı film seti oldu

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, bu kez ekranların sevilen ekiplerinden BKM’nin Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibine film seti olarak hizmet verdi. Geleceğin yıldız oyuncularının rol aldığı ‘’Gamonya; Hayaller Ülkesi’’ filmi Ormanya’daki doğal ortamlarda ve hazırlanan özel sette çekildi. Filmin oyuncuları ve teknik ekip, doğası ve zengin canlı popülasyonuyla dikkat çeken Ormanya’ya hayran kaldı.

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ’NİN KAPILARI AÇILDI

Film, özel olarak hazırlanmış dekoru ve kostümlerinin yanı sıra heyecan verici hikayesi ile hem çocukları hem büyükleri sihirli bir dünyaya götürecek. Fantastik macera türündeki ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’nde ‘Güldüy Güldüy Çocuk’ ekibinin birbirinden yenetekli oyuncuları rol alıyor. Berat Efe Parlar ve Eda Döğer başta olmak üzere, tüm ekibin yaşadığı sihirli ülkeyi beyazperdeye aktaran yönetmen koltuğunda da Tuğçe Soysop var.

SİNEMA SEKTÖRÜ ORMANYA’YI KEŞFETTİ

Açıldığı ilk günden itibaren doğal yaşam tutkunlarının değişmez mekanı haline gelen Ormanya’nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda tabiat ve milli parklar içinde 255 bin 787 kişiyle en çok ziyaret edilen yer olduğu açıklanmıştı. Çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa okulu, karavan ve çadır kamp alanı, OrmanKöy gibi alanları ile doğa tutkunlarına farklı maceralar yaşama imkanı sunan Ormanya, sinema sektörü tarafından da keşfedildi.

TÜRKİYE, ORMANYA’YI İZLEYECEK

Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda kurulan sette ‘’Gamonya; Hayaller Ülkesi’’ en ince ayrıntısına kadar inşa edildi. BKM ekibinin oluşturduğu rengarenk çocuk köyü, çekimlerin ardından Ormanya içinde tüm çocukların filmin sihirli dünyasını görebilmesi için ziyarete açıldı. OrmanKöy bölümünde çekilen film için hobbit evlerinin olduğu bölgeye set için kurulan evler de bu bölümde sergilecek. Yarıyıl tatilinde çocukların beğenisine sunulacak filmle tüm Türkiye, Ormanya’nın güzelliklerine hayran kalacak.

KOCAELİ’NİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Ormanya’nın birçok noktasında çekilen sahneler ile Kocaeli’nin doğal güzelliklerinin de tanıtımına katkı sunacak. BKM Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin rol aldığı son yapımı “Bizim Köyün Şarkısı” sinemada gişe rekorları kırmıştı. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği film toplamda 1,5 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenmişti.

SİNEMA TURİZMİ DE CANLANACAK

Doğal güzellikleri ile Türkiye’nin sayılı şehirlerinden biri haline gelen Kocaeli, birbirinden farklı turizm başlığının odak noktası konumunda… Ormanya’da çekilen sinema filmi de şehrin sinema turizminde de gelişmesine katkı sağlayacak.