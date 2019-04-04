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Avukatlar Günü Mesajlarla Kutlandı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler 5 Nisan Avukatlat Günü'nü kutladı.

Avukatlar Günü Mesajlarla Kutlandı

04 Nisan 2019 Perşembe 15:48

Vali Aksoy mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Adaletin uygulanmasında, bireylerin hak ve özgürlüklerinin savunulmasında önemli görevler üstlenen avukatlarımız, çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Hukukun üstünlüğü adına yaptıkları çalışmalar, demokrasinin korunmasında ve gelişmesinde önemli bir işleve sahiptir.

Hak arama özgürlüğünün öngördüğü savunma hakkı hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazlarındandır. Hukuk devleti kavramı içindeki adalet ve demokratik laik sistemin temel taşlarından olan yargı ile savunma hakkının uygulayıcısı avukatlık birbirine bağlı müesseselerdir.

Bireyleri hakları konusunda bilgilendiren, yönlendiren, haklarının korunması ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlar, hukuksal ilişkilerin yürütülmesinde, kamu vicdanının ve adaletin yerine getirilmesinde önemli bir görev üstlenerek, adalete duyulan güveni artırmaktadır.

“Adalet Mülkün Temelidir” sözünden hareketle, adaletin tecellisinde çok önemli ve ağır bir mesuliyet üstlenen Avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler de  5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir Açıklamada Bulundu.

Adaletin sağlanması için büyük bir özveriyle çalışan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’ nü kutlar, bu özel günde bireylerimizin temel hakkı arasında olan savunma hakkının uygulayıcısı avukatlarımıza vazifelerinin ne kadar kutsal olduğunun bilincinde olduğumuzu belirtirim.

Yargı sürecinin önemli bir bölümünü oluşturan avukatlarımız, meslekleri gereği toplumun her kesimi ile bir araya gelerek, adil bir yargılanmanın oluşması için adliyelerde ve mahkemelerde kişi hak ve özgürlüklerinin savunucusu olarak yer almaktadırlar. Milletimizin huzur ve güven ortamında yaşaması adına böylesine önemli bir görevi icra eden avukatlarımızın en iyi şartlarda çalışma ortamına sahip olması için, Marmara bölgesinin en büyük 4. Adliye Sarayı olma özelliği taşıyan yeni Gebze Adalet Sarayı’ mız, 7 Ekim 2016 tarihinde bölgemizin ve avukatlarımızın hizmetlerine sunulmuş, bu durum bizleri bölgemiz adına gururlandırmıştır.

Aynı hizmetin ülkemizin her kesiminde uygulanması ve koşulların en iyi seviyeye getirilmesi dileğiyle, ülkemizin her köşesinde görevlerini büyük bir sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmekte olan avukatlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

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