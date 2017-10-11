Avukatlardan sert tepki

Dün İzmit’in en işlek yerlerinden olan Fethiye Caddesi'nde Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli, ofisine gelen Serhat Abdullah S. isimli zanlı tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrasında Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen Kocaeli Barosu üyesi avukatlar, yaşanan olayların vahim boyutlara ulaştığını dile getirerek faillerin bir an önce yakalanmasını talep ettiler.

"KABUL EDİLEMEZ"

Avukatlar adına açıklama yapan Kocaeli Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe, “Meslektaşımız ofisinde mesleki faaliyetini sürdürürken, haince katledilmiştir. Bu saldırıyı en ağır şekilde lanetliyoruz. Kamu Görevi yapan biz avukatlara yönelik sözlü, fiili ve hatta silahlı saldırılar, maalesef kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Hukuk Camiasına yönelik şiddet, giderek daha vahim bir boyuta ulaşmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, avukat uyuşmazlıkların tarafı değildirler. Avukatın, vekil sıfatıyla takip ettiği davanın taraflarıyla bir tutularak hedef gösterilmesi, sözlü, ve silahlı saldırılara uğraması asla kabul edilemez. Can güvenliğinin olmadığı, her şeyden önce; yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatı savunma hakkının kullanılabilmesi mümkün değildir. Meslektaşlarımızın görevleri başında uğradığı hain saldırılar, savunma kurumuyla birlikte tüm yargıyı hedef almaktadır. Bu saldırıların failleri bilmeliler ki savunma, alçakça saldırılara asla boyun eğmez, asla susmaz, susturulamaz. Faillerin ve varsa azmettiricilerinin, en kısa süre içerisinde yargı önüne çıkarılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor, hukuki sürecin sonuna kadar takipçişi olacağımızı, meslektaşlarımızın ve kamoyunun dikkatine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.