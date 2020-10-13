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Ayağı Yaralanan Genci Zabıta Hastaneye Yetiştirdi

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, ayağı yaralı genci 112 Acil Sağlık Birimini meşgul etmeden kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştırdı

Ayağı Yaralanan Genci Zabıta Hastaneye Yetiştirdi

13 Ekim 2020 Salı 12:06

Kocaeli Fuarı içerisinde arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken ayağından yaralanan genç Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi. Yoğun tempoyla çalışan 112 Acil Sağlık Birimini meşgul etmemek için çağırmayan ekipler, yaralı genci hastaneye ulaştırarak bir an önce tedavi edilmesini sağladı.

 

VATANDAŞIN YARDIMINA KOŞUYORLAR

Çalıştıkları bölgedeki huzur ve güveni tahsis etmekle görevli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri gerekli gördükleri hallerde asli görevlerine ek olarak vatandaşın yardımına koşuyor. Geçtiğimiz günlerde gece yarısı yolda kalan kadın şoföre yardım elini uzatan Kocaeli Zabıtası bu kez Kocaeli Fuarı’nda yaralanan gencin imdadına koştu.

 

KOCAELİ FUARI’NDA AYAĞI YARALANDI

Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kocaeli Fuarı’nda gerçekleştirdikleri devriye esnasında Cumhuriyet Köprüsü üzerinde ayağından yaralanan genç bir vatandaş olduğunu tespit etti. Ayak tabanı kesilen ve kan kaybı yaşayan genci ekip otosuna alan Kocaeli Zabıtası, genci hızlı bir şekilde tedavi edilmek üzere hastaneye yetiştirdi.

 

TEDAVİDEN SONRA AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Aciliyeti olan diğer hastalara hizmet vermesi için ambulans çağırmayan Kocaeli Zabıtası, aynı zamanda yaralanan gencin ailesine de ulaşarak bilgilendirdi. Gencin tedavisinin tamamlanması ve ailesinin gelmesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri hastaneden ayrıldı.






 

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