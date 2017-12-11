Ayakkabı Dünyası, yeni bayilik sistemi ile büyüme yolunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor…

Her yaştan tüketiciye birbirinden cazip seçenekler sunan Ayakkabı Dünyası, tüketicilerinden aldığı destek ile büyüme ivmesini sürdürüyor. Yıl içerisinde ulaştığı 70 mağaza sayısı ve 750 kişilik istihdamı ile dikkat çeken Ayakkabı Dünyası, gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni bayilik modelini açıkladı. Yeni geliştirdikleri bayilik sistemi ile büyümeye devam edeceklerini belirten Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan sistemin herkes için fırsat olduğunun altını çiziyor. Yeni model hakkında bilgi veren Turcan: “ Mağaza cirosunun yüzde 30’unun yatırımcıya ait olduğu yeni bayilik sisteminde, franchise bedeli bulunmuyor. Aynı zamanda kesin stok satın alma uygulamasının da olmadığı sistemde, ürünler konsinye olarak veriliyor. Yeni sistemde, ortalama 2 ile 4 yıl içerisinde yatırım geri dönüşü öngörülüyor. Yeni bayilik modelinde bayilere 7 gün 24 saat profesyonel destek sağlanıyor” dedi. Uygar Turcan ayrıca Ayakkabı Dünyası olarak, 2017 yılında 250 milyon TL’ye yaklaşan ciro rakamı elde ettiğini, 2018 yılında 345 milyon TL, 2019 yılında 467 milyon TL, 2020 yılı sonunda ise 637 milyon TL ciroya ulaşmayı amaçladıklarını da aktarıyor.









Akbacakoğlu Grup’un 2014 yılında Esas Holding ile gerçekleştirdiği işbirliği sonrası 360 derecelik değişim ve gelişim sürecini başlatan Ayakkabı Dünyası, Genel Müdür Uygar Turcan’ın ev sahipliğinde yatırım planlarını ve yeni dönem hedeflerini katılımcılarla paylaştı. 1923 yılından günümüze ayakkabıcılık sektörünün nabzını tutan markanın; yeni bayilik sistemi, büyüme hedefleri, 2017 yılı verileri ve 2018 yılı yol haritası Çırağan Sarayı Enderun Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan: “2014 yılında 14 ilde mağazamız bulunuyordu. 4 yılda yaptığımız yatırımlarla bugün 30 ilde ziyaretçilerimizle buluşabiliyoruz. Bu 4 yıl içerisinde mağaza sayımızı 70’e çıkarttık. Toplam metrekaremiz 40.000 metrekareye ulaştı. 2017 yılında yıllık 2,5 milyon ayakkabı satış adedine ulaşmış bulunuyoruz. 250 milyon TL’ye yaklaşan ciromuz, hedeflerimize sağlam adımlarla ilerlediğimizin göstergesi oldu. 2017 yılında istihdama katkımız 750 kişiye ulaştı. 25 milyona yaklaşan ziyaretçi sayımızla kendi rekorumuzu kırdık. Her yıl Türkiye nüfusunun yaklaşık 3’te 1’ine ulaşan sayıda ziyaretçiyi mağazalarımızda misafir ediyoruz. 2018 yılında hedefimiz 345 milyon TL ciroya ulaşmak olacak. 2019 yılında 467 milyon, 2020 yılı sonunda da 637 milyon TL ciroya ulaşma hedefinde olacağız” dedi.

7’den 70’e herkesin ayakkabıcısı olma hedefiyle yola çıkan Ayakkabı Dünyası, yeni bayilik sistemi ile pazardaki hacmini genişletiyor. Hedeflerine yeni bayilik sistemi ile ulaşmak istediklerini belirten Uygar Turcan: “Ayakkabı Dünyası olarak geliştirdiğimiz yeni bayilik modelimizde franchise bedeli bulunmuyor. Aynı zamanda kesin stok satın alma uygulamasının da olmadığı sistemde, ürünler konsinye olarak veriliyor. Dolayısı ile bayinin stok riski olmuyor veya stok için işletme sermayesi koyması gerekmiyor. Mağaza cirosunun yüzde 30’unun yatırımcıya ait olduğu bayilik sistemimizde ürünlerin indirimli satılıp satılmadığına bakılmaksızın aynı oranı uyguluyoruz. Başka bir deyişle indirim dönemlerinde de bayinin getiri oranı değişmiyor. Yeni sistemde ortalama 2 ile 4 yıl içerisinde yatırım geri dönüşü öngörüyoruz. Kendi mağazalarımızı nasıl yönetiyorsak aynı şekilde bayilerimize bölge müdürlerimizle 7 gün 24 saat profesyonel destek sağlıyoruz” dedi.

Teknoloji Yatırımı

Ayakkabı Dünyası, teknolojik altyapı çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor. Bilgi Teknolojileri departmanının geliştirdiği mobil satış uygulaması, mağaza içerisinde hızlı stok kontrol ve adresleme sistemi ile hızlı servis verilmesini sağlıyor. Uygulama, aynı zamanda tüm mağazaların stoklarını kontrol edebilme, diğer mağaza stoklarından satış imkânı ve ziyaretçilerin diledikleri adrese sevkiyat imkânı da sunuyor.

Ayakkabı Dünyası’nın mobil satış uygulaması hakkında bilgi veren Uygar Turcan, “Birçok firmada yavaş yavaş görmeye başladığımız bu teknoloji aslında tek başına yeterli değil. Bu teknolojiyi kullanmak için aynı zamanda kültür değişimi yapmak gerekiyor. Geleneksel metotlarla iş yapmaya alışmış ve en önemlisi o yöntemin en doğru yöntem olduğunu düşünen insanlara ‘artık öyle değil böyle iş yap’ diyoruz. Ben bu kültür değişikliğini başarıyla yapmış olmamızdan dolayı rekabette fark yarattığımızı ve hala 1 adım önde olduğumuzu düşünüyorum.

Günümüz perakendeciliğinde vazgeçilmez olan Omni channel yapıda sektörün oldukça ilerisindeyiz. Oluşturduğumuz yapı ile tüketici deneyimini kusursuz hale getirmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimiz, internet siparişlerini mağazalarımızdan alabiliyor veya mağazalarımızda ürünlerini değiştirebiliyorlar. Online ve offline müşterilerimizi unique olarak tek bir veri tabanında takip ederek omnichannel uygulama açısından Türkiye’nin sayılı firmalarından biri olduğumuzu söyleyebilirim. Bütünleşik müşteri datamız sayesinde etkili müşteri ilişkileri yönetimi sağlıyoruz. Bu da tüm kanallarda entegre pazarlama ile güçlü iletişimi beraberinde getiriyor. Online - offline entegrasyon ile ortak stok yönetimi bu alanda öne çıkıyor.

Algoritmik ürün planlama sistemimiz sayesinde detaylı satış analizi ve machine learning aracılığıyla ürünlerin doğru lokasyonda bulunurlukta olmasını sağlıyoruz. Tamamen sistemsel bir yaklaşımla hangi ürünün hangi mağazamızda daha çok satılma ihtimali olduğunu hesaplıyoruz. Böylece doğru ürünün doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlıyoruz.

Elektronik belge akış sistemi, süreçlerin elektronik ortamda takibine ve operasyon akışlarının detaylı analizine olanak tanıyor. Örnek vermek gerekirse mağazalar eskiden; IT, planlama gibi destek fonksiyonlarından bir talepleri olduğunda telefon açıyor veya e-mail atıyorlardı. Bu sistemle elektronik belge akış sistemine taleplerini giriyorlar böylece alınan her talebin ne zaman karşılandığını ölçebiliyor, oluşan veri tabanı sayesinde problemlerin analizini kolayca yapabiliyor, prosesslerimizde iyileştirme alanlarını belirleyebiliyoruz” dedi.

Lojistik Uygulamaları

Basın toplantısında Ayakkabı Dünyası’nın lojistik alanındaki uygulamaları da katılımcılara anlatıldı. Ayakkabı Dünyası olarak 2 depo ile operasyon gerçekleştirdiklerinin ve en hızlı sezon geçiş kabiliyetine sahip olduklarının altını çizen Uygar Turcan, “Rakip firmalardan çok daha erken bir zaman için, mağazalarda belirttiğimiz tarihte yaz sezonundan kış sezonu düzenine geçeceğiz diyoruz ve bunu o tarihte çok hızlı bir şekilde başarı ile uygulayabiliyoruz. 400.000 ürün depolama kapasitesi bulunan Ankara’daki depomuz ve 100.000 ürün depolama kapasiteli İstanbul depomuz, günlük toplam 10.000 işlem gerçekleştirebiliyor. Toplamda 500.000 depolama kapasitemiz ve günlük 10.000 işlem kabiliyetimiz bulunuyor” dedi.

İnsan Kaynakları Çalışmaları

Uygar Turcan, insan kaynakları alanındaki uygulamalarına değinirken çalışanlarının eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirtti ve “Kariyer yolunda tüm ekibimizin eğitim almasını sağlıyoruz. Online eğitim portalımız aracılığıyla tüm çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerin kişi başına düşen süresi 306 dakikaya ulaştı. Mağaza ekiplerimize online eğitimin yanı sıra sahada eğitim koçlarımız aracılığı ile sürekli satış eğitimleri veriyor ve bilgilerinin güncel kalmasını sağlıyoruz. Toplamda 5904 saat, kişi başına 16 saatlik satış eğitimlerimizi 2017 yılında tamamladık” dedi.