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Ayar, Trabzonluları kongreye davet etti

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Senay Cebelli Önder ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Trabzonlular derneğini önceki akşam ziyaret etti.

Ayar, Trabzonluları kongreye davet etti

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:30

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Senay Cebelli Önder ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Trabzonlular derneğini önceki akşam ziyaret etti.

Gebze Trabzonlular Derneği Necdet Demirtaş, bir dönem Gebze Trabzonlular Derneğinde başkanlık yapan İrfan Ayar’ı, AK Parti İlçe Başkanı olarak Derneğimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Gebze Trabzonlular olarak her zaman kendisinin yanındayız.’ dedi.

KENDİ EVİMDE GİBİYİM

Gebze Trabzonlular Derneğinde kendisinin evinde olduğu gibi rahat olduğunu söyleyen AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ise, ‘Bu dernek benim evim gibi. Bir dönem başkanlık görevinde de bulundum. Bizleri burada ağırladıklarından dolayı dernek başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederiyorum.’dedi

KONGREYE DAVET ETTİ

Başkan İrfan Ayar ayrıca, Cumartesi günü AK Parti İl Gençlik kolları kongresi için Kocaeli’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için Gebze Trabzonlular yönetimini kongreye davet etti. Ziyarette söz alan Dernek Başkan Yardımcısı Zihni Aydın ise, Bir dönem derneğimize de başkan yapan İrfan Ayar’a, Gebze Trabzonlular olarak her zaman destek vermeye hazırız.’dedi. Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik kolları başkanı Kadir Ayar’da gençler olarak üzerlerine düşen tüm görevleri yapmak için hazır oldukları belirtti.

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