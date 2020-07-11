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Ayasofya Camii önünde akşam namazı

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.

Ayasofya Camii önünde akşam namazı

11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:53

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında vatandaşların Ayasofya Meydanı'ndaki sevinç gösterileri sürüyor. Milli Türk Talebe Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, "İstikbal İslam'ındır." pankartı açtı. Osmanlı sancağı ve Türk bayrakları açan vatandaşlar, tekbir de getirdi.
 
TEKBİRLER GETİRİLDİ

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında vatandaşların Ayasofya Meydanı'ndaki sevinç gösterileri sürüyor. Milli Türk Talebe Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, "İstikbal İslam'ındır." pankartı açtı. Osmanlı sancağı ve Türk bayrakları açan vatandaşlar, tekbir de getirdi.

AA
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