(AA) - Türk Tarih Kurumunca (TTK) "Belgeler ve Resimlerle Ayasofya Sergisi"ni duyurmak amacıyla düzenlenen "Ayasofya İçin Pedallıyoruz" programı kapsamında 18 Temmuz'da Ankara'dan yola çıkan 30 bisikletçi, Kocaeli'nin İzmit ilçesine geldi.

Ayasofya'daki sergiyi duyurmak için 5 günde 520 kilometre katetmesi beklenen ekip, İzmit'te vatandaşlar tarafından karşılandı.



Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Doğan, organizasyonu yapan kurumlara ve yetkililere teşekkür ederek, bisiklet kullanımına önem verdiklerini anlattı.

Doğan, şunları söyledi:

"Devletimizin, milletimizin tarihi çok zenginliklerle dolu ama bazı konuları yeterince bilmiyoruz. Özellikle Ayasofya ile ilgili bilmemiz gereken çok şey var. Arkadaşlarımız yaptıkları etkinlikle hem sporu hem bisikleti hem de tarihi bir değeri ortaya koyarak tarihi değerlerimize dikkat çekiyorlar. Gençlerimize böyle bir duyarlılık gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. İzmit Belediyesi olarak biz de bisiklet yollarımızla bisiklet parklarımızla bisiklet eğitim pistimizle akıllı bisikletle dağıttığımız 60 bin bisikletle bisiklet turlarımızla bu konuda örnek oluyoruz."

Proje direktörü Salih Yalızat da kamp kurdukları şehirlerde insanlara Ayasofya'nın tarihini anlattıklarına işaret ederek, "30 kişilik ekiple şehir şehir gezerek Ayasofya'yı tanıtıyoruz. Ayasofya'yı unutmamak ve unutturmamak için böyle bir organizasyon düzenliyoruz. İzmit Belediye Başkanımıza, bisiklete olan ilgisi ve projeleri için teşekkür ederiz." dedi.

Profesyonel bisikletçilerden oluşan 30 kişilik ekip, daha sonra alkışlarla uğurlandı.

Bisikletçiler, 23 Temmuz'da İstanbul'da olacak ve serginin açılışına katılacak.