Ayasofya’da 86 Yıl Sonra İlk Cuma Namazı

10 Temmuz 2020 günü, Ayasofya'nın müzeden camiye çevridiği, milli ve manevi tarihimiz açısından önemli bir gün olarak tarihe geçti. 24 Temmuz 2020 tarihinde yani yarın Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılınacak. Ayasofya'da 24 Temmuz programı belli oldu. Programa göre, Ayasofya Camii içinde 500 kişi namaz kılacak. Sultanahmet Meydanı'nda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Ayasofya'daki mozaik ve fresklerin nasıl kapatılacağına ilişkin önemli bir açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Gazatecilerle bir araya gelen Oktay, şunları ifade etti: "Ayasofya'daki mozaik ve freskle perdeleme yöntemiyle kapatılmayacak. Kimsenin hayal edemeyeceği kadar iyi bir sistem olacak. 24 Temmuz'da Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkan ülkeler bile hayran kalacak."

Süreci hatırlayalım

Yıllardır kamuoyu gündeminde olan ve sürekli tartışma konusu olan Ayasofya’nın Camii'ne dönmesine canlı şahitlik yaptık. Kararın alındığı gün Gebze Gazetesi’nde canlı makale yayınladık.

Ayasofya’nın camiye dönmesi ile ilgili kararın alındığı günlerde, İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanesinde yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.

Ayasofya için tarihi bir gün….

İstanbul’un fetih sembolü…

Fatihin Türk İslam dünyasına hediyesi…

Gebze Gazetesi’nin kurucusu ve Devri Alem Belgesel TV program yapımcısı İsmail Kahraman’ın canlı makalesini https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1715130018641598?d=n&sfns=mo linkinden izleyebilirsiniz

Üstat Necip Fazıl’ın Sesinde Ayasofya

Cumhurbaşkanı’nın Ayasofya Paylaşımı

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hayırlı olsun" notuyla paylaştı. Ayasofya 1934 yılında bakanlar kurulu kararı ile camiden müzeye çevrilmiş, bugün de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile camiye çevrilip Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi.

Devlet ve milletimize hayırlı uğurlu olsun

Ayasofya Camisi’nin Tapu ve Vakfiye Belgeleri

Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya Camisi ile ilgili tapu ve vakfiyesi ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşırken vakıf kültürümüzün ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.



Dünya şunu bilmeli; Ayasofya, Sultan Fatih’in bütün devletlerin kabul ettiği savaş yasalarında olduğu gibi kılıç hakkı, şahsi mülkü ve Fatih bu hakkını vakıf kurup yüz yıllar önce tüm İslam alemine vakfetmiş, devlet ve milletimize emanet etmiştir. Keşke 86 yıl önce bu vakıf kutsiyeti korunsaydı.

Ayasofya Vakfiye Belgesi

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Vakf-ı Cedid fonunda 212 numara ile kayıtlı rulo halinde, ceylan derisi üzerine Arapça yazılmış Ayasofya-ı Kebir Vakfiyesi 1463 tarihli olup 65 metre 38 cm'dir. Çağ açıp çağ kapatan Sultan II. Mehmed Han'ın mülkü, fethin sembolü Ayasofya Camii yeniden ibadeti açılması devlet ve milletimizle tüm islam alemine hayırlı olsun. (Kaynak: Tarihçi Yazar Recep Kankal sosyal medya)





Tarihi Günde Tarihi Konuşma

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 10 Temmuz 2020 akşamı saat 20.53’te AYASOFYA Camii’nin müzeden camiye dönüşü hakkında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın Ayasofya ile ilgili millete sesleniş konuşmasından bir bölümü sizlerle paylaşıyorum;

"Aziz Milletim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Danıştay bugün, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle, Ayasofya’nın yeniden Cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesinde belirttiği şekilde Cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir.

Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.



Danıştay 10. Dairesi Kararı