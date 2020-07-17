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Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca, cuma namazı sonrası merkezi camilerin önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı

17 Temmuz 2020 Cuma 15:02

Fevziye Camisi önünde lokma dağıtan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının, millete ve İslam alemine hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Ellibeş, "Ayasofya'nın medeniyet tarihimizdeki yeri, yalnızca camiden ibaret değildir. Kadim medeniyetimizin nitelikli sanat yansımalarını içeren, fethin sembolü olduğu kadar İslam dünyası için de derin anlamları bulunan bir ibadet yeridir." diye konuştu. 

 Öte yandan, AK Parti İlçe başkanlıkları tarafından da tüm ilçelerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.





AA
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