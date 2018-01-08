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Aygün: “Hünkar Çayırı satılmayacak“

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Zeki Aygün, Hünkar Çayırı’nın satılmayacağını açıkladı.

Aygün: 'Hünkar Çayırı satılmayacak'

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:23

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Zeki Aygün, Kocaeli Milletvekilleri olarak Hünkar Çayırı’nın satışına karşı olduklarını ifade ederek bu konuda atılması gereken her adımı atacaklarını açıkladı.

Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman’ı ağırlayan Aygün,  bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini söyledi

 

AYGÜN'DEN KAMUOYUNU RAHATLATAN AÇIKLAMA

Kocaeli ve Gebze kamuoyunun rahat olması mesajını veren Aygün,  Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir Padişahın vefat ettiği Fatih Otağı’nın Kocaeli ve Gebze için önemli bir marka değeri olduğunu dile getirdi. Aygün, satışın Gebze ve Kocaeli kamuoyunda Rahatsızlık uyandırdığını, bu nedenle kendilerinin de muzdarip olduğunu ifade ederek, Gebzelilerin gönlüne su serpen açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceklerini dile getiren Aygün, Fatih’in emanetine sahip çıkılacağını vurguladı.

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Aygün: Hünkar Çayırı Satılmayacak
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