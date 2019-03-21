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Aygün Önlüğü Giydi, Yufka Açtı

Cumhur İttifakı AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, esnaf ziyaretleri sırasında yufka imalatı yapan iş yerine gitti, önlüğü taktı ve yufka açtı.

Aygün Önlüğü Giydi, Yufka Açtı

21 Mart 2019 Perşembe 15:50

Cumhur İttifakı AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, seçim çalışmalarına SKM programları kapsamında ara vermeden devam ediyor. Sabah başlayan programlar gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Esnaf ziyaretleri sivil toplum örgütü ve dernek ziyaretlerine devam eden Aygün çağrılan her ev toplantısına gitmeye çalışıyor. Özellikle gece geç saatlere kadar kendisini bekleyen ev ziyaretlerinde vatandaşlara teşekkür ederek bu dönem yapacakları Gönül belediyeciliği hakkında bilgiler veriyor.

ASLA TEPEDEN BAKMAYACAĞIZ

Aygün önceki gün Derince İbn-i Sina Mahallesi ziyaretinde esnafları iş yerinde ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Giydiği yufkacıda da önlük giyen Aygün, iş yeri sahibiyle birlikte yufka açtı. Aygün, “Önlüğü giydik, sahadayız ve halkımıza yapacaklarımızı anlatıyoruz. Halka tepeden bakma yok. Makam mevki hırsı yok. Vatandaşın görüş ve önerileri bizim için çok önemli olacak. Halkı dinlemeye ve onları ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi.

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