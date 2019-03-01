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Aygün, “Siz istediniz, biz yapacağız”

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kurslarını (DERMEK) ziyaret etti, eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Aygün, 'Siz istediniz, biz yapacağız”

01 Mart 2019 Cuma 08:54

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında Derince Yenikent’te bulunan Derince Belediyesi’nin (DERMEK) Kurs Merkezi’ndeydi. Meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticileri ile birlikte DERMEK’i ziyaret eden Aygün, DERMEK sorumlusu Burak Çepil’den kurslar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra da kuaförlük, nakış, dikim ve aşçılık bölümünde eğitim kursiyerlerle sohbet etti.

AK Parti Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, DERMEK’e yeni fiziki alanlar kazandırmak adına çalışmalar yapacaklarını belirterek, “9 Mart’ta açıklayacağımız projelerimizde halkımızın bizzat istedikleri şeyleri projelerin içine dahil ettik. DERMEK için de Derince Belediyesi’nin hemen karşınızda yapılan kapalı pazar alanı içindeki mekânları değerlendireceğiz” dedi.

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