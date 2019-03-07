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Aygün’den Odalara Ziyaret

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, Derince Bakkallar ve Büfeciler Odası ile Derince Şoförler Odası’nı ziyaret etti.

Aygün'den Odalara Ziyaret

07 Mart 2019 Perşembe 11:27

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, seçim ziyaretlerine Derince Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Osman Koçyiğit ve Derince Şoförler Odası Başkanı Yaşar Tuncer ve yönetimlerini ziyaret etti. Bakkallar Odası’nda gerçekleşen ziyarette meclis üyesi adayları ile Derince eski Şoförler Odası Başkanı Hüseyin Çepil’de hazır bulundu.

Zeki Aygün, “Adaylığımızın açıklandığı günden itibaren sahadayız ve halkın arasındayız. Vatandaşlarımızın ve STK’larımızın taleplerini dinleyerek seçim beyannamemizi hazırladık. İlçemizin sorunlarını da iyi biliyoruz. İlçede özellikle ekonomik canlanmayı arttırma adına projelerimiz olacak. Vatandaşlarımızın ring sefer talepleri var. Bunları da sizlerle görüşerek hayata geçireceğiz” dedi.

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