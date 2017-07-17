Aynı Anda 3 Kurtarma Operasyonu

Milli İrade Meydanında AFAD gönüllüsü kayıtları için stant açarak vatandaşları “O Kahraman Benim” kampanyasına dahil etmeye çalışan ve tüm ekiplerini alanda görevlendiren Kocaeli AFAD Müdürlüğüne 16 Temmuz Pazar günü öğleden sonra peş peşe kurtarma ihbarları gelmeye başladı.

Yuvacık Barajı kenarındaki yürüyüş parkurundan baraj kıyısına inen ancak yukarıya çıkamayan vatandaşların ihbarı alındıktan bir süre sonra İzmit Körfezinde bir teknenin alabora olduğu ve bir kişinin de kaybolduğu bilgisi iletildi. Bu operasyonları planlamaya ve koordine etmeye çalışırken 2 vatandaşın Gebze Kargalı Köyü yürüyüş parkurunda kaybolduğu ihbarı alındı.

Yedek ekiplerini göreve çağırarak kurtarma operasyonlarını başlatan Kocaeli AFAD, alınan ilk ihbar kapsamında Yuvacık Baraj Gölü nde mahsur kalan Abdülkadir Sülün, Melih Kanca ve Sefa Altun’u zodyak botla kurtardı. Sağlık durumları iyi olan 3 vatandaş Jandarma ekiplerine teslim edildi.